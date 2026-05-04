La Sala Amárica de Vitoria-Gasteiz acoge la exposición 'Barrura', fruto del proceso creativo 'Tetrapack 2026'

Exposición 'Barrura' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La sala Amárica de Vitoria-Gasteiz inaugurará, este jueves a las 19.00 horas, la exposición 'Barrura', que se enmarca en el proceso creativo 'Tetrapack 2026' en el que han participado las artistas Sua Canga, Nora Lafuente, Louisette Cristine Plazaola y Jone Carbajosa, tras resultar ganadoras en el concurso de fotografía y producción audiovisual 'Gazte Klik Klak 2025'.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que este proyecto colectivo estará expuesto hasta el 7 de junio, dentro de un proceso de creación y producción comisariado por las artistas Itziar Garaluce e Irati Antia y que ha contado con la colaboración de Rafael Hernández como comisario adjunto.

'Tetrapack' busca que jóvenes artistas amateur tengan la oportunidad de introducirse en el sector artístico local de la ciudad de la mano de profesionales del sector. Así, las jóvenes autoras de la exposición exploran temas como la identidad y la intimidad, asomándose a realidades habitualmente invisibles.

A través de sus imágenes, las artistas reflexionan sobre la presión social, el uso de la ventana como límite, las cargas internas que no se expresan o las vías de escape en la juventud. El resultado es una muestra que invita a "cruzar un umbral hacia lo privado para observar aquello que normalmente permanece invisible o fuera de la vista de las y los espectadores".

La muestra está compuesta por cuatro obras, 'Mi ventana (que no es una ventana)', de Canga; 'Debe de ser que soy yo', de Lafuente; 'La respiración de lo invisible', de Plazaola; y 'Petalo', de Carbajosa. Además del proceso tutorizado de creación colectiva 'Tetrapack', las jóvenes han sido obsequiadas con un vale de 400 euros para material fotográfico y audiovisual.

El certamen se engloba dentro del programa de creación joven 'Sortzen', organizado por los Servicios de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, cuenta con la colaboración de Laboral Kutxa y de la Diputación Foral de Álava.