La Sala BBK de Bilbao acoge el estreno en el Estado de 'Hemodrama' de Camila Parard

Camila Parard en 'Hemodrama'. - GUSTAVO CASTAGNELLO/SALA BBK

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao acogerá el próximo sábado, 2 de mayo, el estreno en el Estado de 'Hemodrama', un espectáculo en el que la artista uruguaya Camila Parard lleva a escena su experiencia de aislamiento hospitalario tras contagiarse de covid.

Según han explicado desde la sala bilbaína, 'Hemodrama' es un monólogo "entre el teatro, la performance y las artes visuales" que parte "de lo íntimo, la propia memoria y lo autobiográfico" para "trascender y hablar de cuestiones universales: el sistema de salud, el afecto, los privilegios, lo sagrado..."

El episodio de salud que Parard sufrió en el Hospital Maciel de Montevideo, tras una repentina caída de plaquetas en sangre, es el punto de partida de la obra. "Estoy internada. Mi vida se sostiene por un hilo. Indago en mi historia para comprender para qué sigo viva", relata la autora, directora e intérprete durante la pieza.

En el espectáculo, han destacado desde la Sala BBK, "tiene gran importancia lo plástico, pues se ha construido sobre una simbología que toma la sangre como hilo conductor: de la obra, de la vida y, también, de la muerte". En palabras de la artista uruguaya, "todas deberíamos saber lo que es morirse antes de morir".

En 'Hemodrama', Parard está acompañada en el escenario el escenario de una enfermera para la extracción de sangre que vertebra su relato.

El montaje fue estrenado en febrero de 2025 en el festival Nuestra, del Instituto Nacional de Artes Escénicas de Montevideo, y ha sido seleccionado para diversos ciclos y certámenes en Uruguay.

Además, en noviembre del año pasado tuvo lugar una función "especialmente significativa" para Parard, en la sala de conferencias del propio hospital en el que estuvo internada durante la experiencia que dio origen a la obra.