Sala BBK de Bilbao acoge el estreno en Euskadi de la comedia "Pequeño cúmulo de abismos", de Cris Blanco

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao acogerá el próximo día 24 el estreno en Euskadi de una de las últimas producciones del Centro Dramático Nacional, en este caso en coproducción con el barcelonés Festival Grec, "Pequeño cúmulo de abismos".

Obra de una de las creadoras "más libres e independientes" del panorama escénico español actual, Cris Blanco, el montaje es "una imaginativa comedia irreverente que habla de la necesidad de imaginar otros mundos y que cuenta con mucha música y elementos de ciencia-ficción", según han señalado desde la Sala BBK.

La propia Blanco es directora, protagonista, coautora y coproductora de este espectáculo "entre la comedia surrealista, la ciencia-ficción, la parodia y el metateatro" estrenado el Centro Dramático Nacional, en el madrileño Teatro María Guerrero, a finales de 2023.

Sobre el escenario, una directora (Blanco), una técnica (Rocío Bello), una guardia de seguridad (Oihana Altube) y el director del teatro (Íñigo Rodríguez-Claro), conviven durante "el intento de crear una obra autobiográfica de la que me iré escapando para no exponerme", resume Blanco.

Así, en esta propuesta de teatro dentro del teatro, tendrán cabida "fantásticos viajes espacio-temporales a una infancia ochentera, a la vida en los barrios periféricos o al recuerdo de una abuela, una madre y una tía llegadas del Bierzo a Madrid para buscarse la vida", han detallado desde la Sala BBK.

Las entradas están a la venta, a un precio de 12 euros, tanto en la web como en la taquilla de la Sala BBK. La función será a las 19.30 horas.

Madrileña afincada en Barcelona, Blanco lleva más de dos décadas creando sus propios montajes, propuestas que hibridan teatro, danza, performance, música y artes plásticas. Nombre clave en la denominada 'escena alternativa' española, ha desarrollado su trayectoria artística ("Pelucas en la niebla", "Grandissima Ilusione", "El agitador Vórtex"...) en los márgenes del circuito convencional.

"Pequeño cúmulo de abismos" es su primera gran producción dentro del teatro más institucional. La pieza se ha podido ver en el Festival Grec 2024, en el madrileño Festival de Otoño 2024, en Valencia y en Girona. Ahora llega por primera vez a Euskadi.