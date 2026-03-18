Sala BBK de Bilbao celebra el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro con "Lo peor que le puede pasar a un niño"

Imagen del montaje titulado"Lo peor que le puede pasar a un niño". - SALA BBK

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao celebrará el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro con "Lo peor que le puede pasar a un niño", un galardonado montaje del dramaturgo y director vasco Javier Liñera centrado en la construcción de la masculinidad y que se presenta por primera vez en Bilbao.

La pieza ha sido reconocida con el Premio Max Aub 2023 al Mejor texto teatral, según ha destacado en un comunicado la BBK, que ha recordado también que, como es habitual en todos los teatros en esa fecha, antes de la representación se leerá el manifiesto internacional de la jornada.

La obra podrá verse el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 19.30 horas y será la primera función en la capital vizcaína de "Lo peor que le puede pasar a un niño", la "exitosa" nueva propuesta del vizcaíno Javier Liñera, autor también de "Barro rojo" o "Antonia", entre otras.

Escrita y dirigida por Liñera, "Lo peor que le puede pasar a un niño" fue estrenada el pasado otoño, pero hasta ahora no se había podido ver en la ciudad, por lo que será una ocasión especial que, además, se ha programado con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro, que se conmemora desde hace más de 60 años.

Antes de la representación se podrá escuchar el tradicional manifiesto internacional de la jornada, escrito este 2026 por Willem Dafoe, actor estadounidense y actual director artístico del Departamento de teatro de la Bienal de Venecia. El propio Liñera lo leerá en castellano y la actriz Aiora Sedano, en euskera.

Las entradas para este montaje están a la venta por 18 euros, como precio final, tanto en la taquilla como en la web de la Sala BBK, según han indicado.

PREMIO MAX AUB

El guion de "Lo peor que le puede pasar a un niño" ya fue distinguido en 2023 con el Premio Max Aub al Mejor texto teatral en castellano. Tras el galardón, Liñera y la compañía vasca Ekoma Teatro montaron la obra, con los actores Aitor Pérez y Haizea Águila como elenco.

En primer lugar se estrenó en el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz 2025 el pasado octubre y, este enero, fue seleccionada para exhibirse en el prestigioso mercado madrileño Mad Feria, donde tuvo una muy buena acogida.

En "Lo peor que le puede pasar a un niño", Liñera plantea una "potente metáfora escénica", en sus propias palabras, una necropsia -examen médico post mortem- pero en vida, en la que un hombre en la cuarentena (Pérez) analiza su propia trayectoria vital junto a su alter ego, Barbie (Águila).

Partiendo de este "original" planteamiento, la pieza recorre la infancia, adolescencia y madurez del protagonista, desgranando las influencias de las figuras masculinas de su entorno que han marcado su identidad.

El montaje cuestiona cómo se construye la masculinidad desde las edades más tempranas y plantea interrogantes universales: qué se entiende por 'lo masculino', cuál es el peso de la masculinidad hegemónica, cómo se configuran los roles de género, de qué manera atraviesan a todas las personas.

La obra combina momentos de dureza emocional, "incluso de crueldad", con una gran sensibilidad, y cuenta con una original estructura. Aunque arranca con una aparente propuesta narrativa convencional, "los límites del relato se van desdibujando" para abrir un espacio a la reflexión y el cuestionamiento, que afecta tanto al contenido y a lo que se cuenta, como a la forma en la que se cuenta, al pasar a interpelar activamente al público, han indicado.

Con esta programación especial en el Día Mundial del Teatro, la Sala BBK "reafirma su compromiso con un teatro contemporáneo que genera diálogo y pensamiento crítico", en palabras de los responsables del espacio bilbaíno.

"Lo peor que le puede pasar a un niño" es un ejemplo de cómo las artes escénicas "pueden ser una herramienta para remover y cuestionar a través de experiencias personales que son, en definitiva, también colectivas y universales", han asegurado.