La Sala BBK de Bilbao estrena su novena producción propia, 'R&J'

Ane Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y Luix Mitxelena protagonizan el montaje

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao estrenará la próxima semana su novena producción propia, 'R&J', una revisión contemporánea de 'Romeo y Julieta' de La Dramática Errante que, "partiendo del romance más célebre de la literatura universal, reflexiona sobre el amor en tiempos de redes sociales, vínculos líquidos y nuevas relaciones", ha adelantado su directora, María Goiricelaya.

Con Ane Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y Luix Mitxelena como protagonistas, el montaje se podrá ver en la sala de la Gran Vía bilbaína primero en euskera, los 26 y 27 de septiembre, y después en castellano, los días 3, 4 y 5 de octubre.

'R&J' es la novena producción propia de Sala BBK desde que, en 2021, el espacio apostara "no solo por ser un escenario para proyectos artísticos transformadores y de calidad, sino también por ayudar a crearlos", según ha indicado la directora de Obra Social de la Fundación Bancaria BBK, Nora Sarasola, en la rueda de prensa de presentación este lunes.

En palabras de Sarasola, "desde la Fundación Bancaria BBK, entendemos la cultura como un motor de cambio social que favorece la reflexión y la cohesión de nuestra comunidad. Y una propuesta como esta encaja plenamente en esa visión".

La primera producción de Sala BBK fue 'Yerma', hace cuatro años, también en colaboración con La Dramática Errante. Aquel montaje superó las 80 funciones por todo el Estado y fue galardonado con el Max a mejor adaptación o versión teatral, han recordado desde la sala vizcaína.

Los siguientes espectáculos creados desde Sala BBK también han tenido una "fructífera trayectoria", como la ópera de cámara 'Borderland', que se programó en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, '¡Agur, Otxoa feroz!', que ha tenido diversas reposiciones en varios espacios de Bizkaia, o la pieza de danza 'Yarin', que se ha visto "incluso en teatros de Europa y América".

Con el estreno de 'R&J', tercera producción propia en este 2025 tras 'Cinco golondrinas' y 'Confeti. El regreso', la Sala BBK "reafirma su compromiso con la creación artística local e innovadora", ha valorado Sarasola.

Según han explicado desde la sala, el germen de 'R&J' nació de la mano de BBK Pact, un proyecto desarrollado con adolescentes y centrado en hacer del autocuidado, el cuidado del resto y el buen trato en las relaciones "las guías vitales de las nuevas generaciones".

El equipo de La Dramática Errante dedicó varios meses de trabajo a abordar con adolescentes "cómo ven el amor" y "quiénes serían hoy los amantes de Shakespeare". A partir de ahí, el proyecto "fue creciendo" y terminó convertido en un "retrato de la diversidad de relaciones amorosas existentes en la sociedad contemporánea".

Además de "deconstruir el concepto de amor romántico", la obra explora temas como la mercantilización del amor, el papel de la tecnología en las relaciones o la influencia de las redes sociales en la comunicación interpersonal.

"Hace tiempo que me pregunto qué es eso del amor hoy: cómo amamos, cómo expresamos y vivimos el amor, cómo este muere...", ha reflexionado Goiricelaya, responsable de la adaptación del texto original, además de directora del montaje.

Consciente de que "estamos en una época que pide romper inercias, desmontar prejuicios y vivir de manera más lúcida y madura el deseo y nuestras relaciones amorosas", con 'R&J' ha querido cuestionar el amor "exclusivo, binario, trágico y, en definitiva, limitante" para "abrazarlo tal y como es hoy: líquido, múltiple, contradictorio, disidente...".