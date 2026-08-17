Sala BBK estrena el 23 de agosto "Gaupasa", una nueva producción propia que recorre 15 años de Aste Nagusia bilbaína

Elenco de 'GAUPASA' (González, Sedano, Caiña, Maruri, Astigarraga y Angulo) - IBAI ARMENTIA-BBK

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK estrenará el domingo 24 de agosto su nueva producción propia "Gaupasa", que recorre 15 años de Aste Nagusia bilbaína a través de una cuadrilla de amigos, Txorimalo.

Los intérpretes de la cuadrilla que protagonizan esta comedia, escrita y dirigida por David Caiña ex profeso para esta Semana Grande, son Aiora Sedano, Iñaki Maruri, Lucía Astigarraga, Ibai González, Josu Angulo (que se alternará con Aitor Borobia) y el propio director.

La obra estará en cartel durante toda la Aste Nagusia, hasta el 30 de agosto, con un pase diario a las 19.30 horas. Las entradas, de 25 euros precio final, están disponibles en la taquilla y en la web de la Sala BBK.

Tras "¡Agur, Otxoa feroz!" (2023), "Urte berri off. ¡Feliz 2025!" (2024) y "Confeti. El regreso" (2025), el teatro de la Gran Vía bilbaína apuesta de nuevo por un espectáculo "original y creado específicamente para las fiestas bilbaínas".

En "Gaupasa", se narra la historia de la cuadrilla Txorimalo y de su tradicional encuentro anual durante la Aste Nagusia: "la jamada, el txupinazo, los fuegos, los cubatas y, por supuesto, la gaupasa", según ha adelantado este lunes David Caiña.

A partir de ahí, el público viajará también por 15 años de fiestas de Bilbao compartidas en el pasado con amores, desamores, diversión, reproches, discusiones absurdas, amistades que cambian, nostalgia, "purpurina y kalimotxo", aseguran sus responsables.

La obra aborda, "desde el humor y también con momentos más emocionales", cómo crecen y cambian las personas y las relaciones de amistad con el paso de los años.

"Queremos contar una historia muy de aquí, que trata algo tan nuestro como las cuadrillas y la Aste Nagusia, pero que a la vez apela a todo el mundo porque habla de esos lugares, esas fechas y esas personas a las que uno siempre vuelve", ha explicado Caiña durante su comparecencia en Bilbao.

"Gaupasa" propone "una mirada cercana y reconocible" al fenómeno de las cuadrillas, "con todo lo malo pero también con todo lo bueno que suponen", y a esos vínculos que, "con el tiempo, terminan convirtiéndose en familia".