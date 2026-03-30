Sala BBK ofrece esta Semana Santa 15 pases de un espectáculo familiar con talleres para reparar y transformar ropa

Koldo Bilbao con el elenco de "Karle eta arropa fabrika" - SALA BBK

BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao ofrece esta Semana Santa, desde este mismo lunes y hasta el 2 de abril, 15 pases el espectáculo familiar 'Karle eta arropa fabrika', que contará con talleres para reparar y transformar ropa y que está dirigido a familias con menores de 12 años.

La Sala BBK ha presentado este lunes 'Karle eta arropa fabrika', una "innovadora propuesta escénica y colaborativa" que va a transformar el espacio de la Gran Vía bilbaína "en una fábrica textil participativa y sostenible" durante las vacaciones escolares de Semana Santa", según ha explicado Koldo Bilbao, responsable de Cultura de BBK, que ha estado acompañado del elenco del espectáculo, junto al que ha adelantado los detalles de esta iniciativa dirigida a familias con menores de entre 6 y 12 años.

Según ha indicado, la experiencia combina teatro y talleres creativos, "con el objetivo de reflexionar sobre el consumo de ropa en los hogares y el impacto medioambiental de la industria textil". Todo ello, ha añadido, "desde un enfoque lúdico y entretenido" que invitará a aprender.

"Cada segundo, en el mundo, se tira a la basura el equivalente a un camión entero de ropa. Muchas veces tras haber sido utilizada en menos de diez ocasiones", ha resaltado Bilbao. Frente a esta "flagrante realidad", ha explicado que la actividad 'Karle eta arropa fabrika' propone "cambiar la forma de mirar nuestro armario" y "poner en valor la reparación y la reutilización de prendas como alternativas reales al consumo constante y sin límite".

Bilbao ha detallado que lo hace combinando lo que puede verse sobre el escenario, una breve obra de teatro musical -en euskera con subtítulos en castellano- que narra la historia de Karle y Joxi, dos niños que descubren que una camiseta ha viajado más kilómetros que ellos en toda su vida, con talleres en los que las personas asistentes pasan de público a protagonistas, ya que, en determinado momento del espectáculo, se convierten en ayudantes de la fábrica que Karle decide montar, no para producir ropa sino para recuperar la que ya existe.

Por eso, la organización anima a las familias asistentes a llevar prendas en desuso para integrarlas en la experiencia. Durante esa segunda fase participativa de la actividad -en euskera y castellano-, la propia Karle y los demás personajes de la obra interactuarán con las familias y las guiarán por los procesos de su peculiar planta de producción.

Primero, en el 'Mapa interactivo', las personas participantes trazarán el viaje que ha realizado su prenda desde su lugar de origen. Después, pasarán por dos zonas en las que reparar, customizar y transformar la ropa. Así, en el 'Espacio de costura y manipulado de tejidos' podrán cortar, coser, anudar y decorar sus prendas, y en el 'Taller de estampación y parches' dispondrán de pinturas y rotuladores textiles, transfers, plantillas, parches y estampados.

Para terminar, pasarán por el 'Mural de propósitos', un gran panel en el que, tras reflexionar sobre de dónde viene la ropa y a dónde va cuando se tira, podrán dejar constancia de pequeños hábitos y compromisos que pueden lograr grandes cambios.

"El teatro se convierte así en el hilo conductor de una propuesta que combina creatividad, aprendizaje, implicación directa y diversión en familia", ha resumido Bilbao, para destacar que se trata de "una experiencia con la que, además, pretendemos demostrar que sencillos gestos cotidianos pueden tener un impacto significativo; en este caso, fomentar un consumo meditado y reducir el derroche de recursos".

Sala BBK ofrecerá un total de 15 pases de 'Karle eta arropa fabrika'. Las entradas están disponibles en la taquilla y en la página web del espacio a solo 2 euros (precio final) y siete de las sesiones ya están agotadas.

MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Impulsado por BBK junto a Fashion Revolution Euskadi, 'Karle eta arropa fabrika' se enmarca en el movimiento internacional Fashion Revolution Week, que promueve una industria de la moda "más ética, transparente y sostenible", y que invita a la ciudadanía a cuestionarse "cómo, dónde y en qué condiciones" se produce la ropa que consumimos.

La cita se celebra en todo el mundo cada año en torno al aniversario del derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza (Bangladesh) el 24 de abril de 2013, un accidente que provocó la muerte de más de mil personas trabajadoras del sector.

"Con iniciativas como esta, o la que llevamos a cabo las pasadas Navidades para dar una segunda vida a los juguetes, BBK refuerza su apuesta por ofrecer alternativas de ocio con valores a las familias vizcaínas, a un precio prácticamente simbólico y desde el mismo centro de Bilbao", ha concluido Bilbao.