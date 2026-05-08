Salud activa el consejo asesor de enfermedades infecciosas emergentes y ve "muy bajo" el riesgo en Euskadi

PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. - Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha activado el consejo asesor de enfermedades infecciosas emergentes para seguir de cerca la alerta por hantavirus y en un primer dictamen y concluye que, hoy por hoy, "el riesgo para Euskadi es muy bajo".

En un comunicado, el Departamento de Salud ha informado de que ha decidido tomar esta medida para hacer seguimiento de la alerta por hantavirus detectada en el buque MV Hondius, que navega hacia Canarias, y para "estar preparado ante cualquier decisión que pudiera afectar a Euskadi".

El viceconsejero de Salud, el doctor Gontzal Tamayo, preside este Consejo asesor, que está formado por especialistas de distintos ámbitos de la salud pública, la microbiología, las enfermedades infecciosas, la epidemiología y la asistencia hospitalaria.

Su función es analizar toda la información disponible y asesorar técnicamente al Departamento de Salud cuando hay una enfermedad emergente o una situación de "especial relevancia sanitaria". En este caso, el Consejo está revisando la información generada por los organismos oficiales para anticiparse y poder actuar si fuera necesario.

PRIMER DICTAMEN

Precisamente, el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes de Euskadi ha elaborado ya un primer dictamen técnico preliminar sobre la alerta por hantavirus, a petición del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. En este informe se señala que se trata de un evento bajo vigilancia ampliada, porque se está siguiendo a todas las personas del buque como contactos, por precaución.

El dictamen recuerda que el hantavirus se transmite por contacto directo con fluidos del reservorio animal, especialmente roedores, y que, de forma esporádica, puede transmitirse de persona a persona en circunstancias muy concretas, mediante contacto estrecho y sostenido en lugares cerrados y mal ventilados. También subraya que el virus no se transmite por vía aérea.

En relación a Euskadi, Salud ha señalado que el informe es "claro" y hasta ahora y, según información oficial del Ministerio de Sanidad, no constan personas viajeras residentes en Euskadi entre los pasajeros identificados, "ni se han detectado casos, contactos o colectivos de especial vulnerabilidad, como embarazadas o menores".

Además, ha añadido que tampoco existe en Euskadi el reservorio animal que permitiría adquirir la infección por esta vía, por lo que el riesgo de infección en nuestro entorno es muy bajo.

El Consejo ha agregado que, en este momento, no hay personas infectadas en Euskadi ni posibles contactos de personas infectadas, y que la situación se mantiene en fase de investigación y monitorización.

Por ello, según ha precisado, no hacen falta medidas adicionales más allá del seguimiento y la vigilancia, tanto dentro del propio Consejo como en coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, Salud ha indicado que Euskadi "está preparada para responder si fuera necesario", ya que Osakidetza cuenta con la UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel) del Hospital Universitario Donostia, disponible para su activación.

Esta unidad está ubicada en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, en la Unidad Baja Cuarta del edificio Aránzazu, y cumple los tres requisitos fundamentales para atender a pacientes que precisen aislamiento de alto nivel: espacio suficiente para incorporar equipos de diagnóstico y apoyo al tratamiento, un circuito seguro para personas, equipos y residuos, y equipamientos para realizar con frecuencia determinaciones biológicas.

El Hospital Universitario Donostia cuenta con una de las siete únicas unidades de aislamiento de este tipo que existen en España, lo que refuerza la capacidad de respuesta del sistema público sanitario vasco.

La UATAN está preparada para atender a un paciente y dispone de una esclusa de acceso con puertas de cristal, que permite la observación desde el exterior; una habitación con cabezal suspendido en el techo, tomas de oxígeno y vacío, aparatos de radiología; equipos de laboratorio POCT; una zona de descontaminación y retirada de EPI; y otra zona específica para tratamiento y retirada de residuos, entre otros servicios.

Además, el equipo de profesionales de Osakidetza de Enfermedades Infecciosas, formado por médicos, enfermeras y auxiliares, está entrenado y actualizado para la atención de este tipo de pacientes. Salud ha añadido que también existen equipos específicos en UCI que están preparados por si se produjera algún caso de especial gravedad.

El viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, ha señalado que la prioridad es ser "proactivos, vigilar la situación, disponer de toda la información y responder con rapidez si apareciera algún cambio relevante".

Además, ha explicado que la UATAN de Osakidetza en el Hospital Donostia, está preparada para atender un posible caso de alto aislamiento y ha comunicado que está disponible para su activación.

El Servicio de Microbiología del Hospital ha confirmado, además, que dispone de pruebas para realizar el diagnóstico microbiológico en cualquier momento, y la OSI de Emergencias de Osakidetza ha confirmado también la disponibilidad de hasta dos ambulancias específicas para este tipo de traslados.