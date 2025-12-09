Salud cifra en un 17,26% el seguimiento en Euskadi de la huelga de los médicos en el turno de mañana

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 17,26% el seguimiento provisional en el turno de mañana de la huelga secundada por los médicos este martes "por un Estatuto Marco propio".

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) se ha adherido a la convocatoria por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de cuatro días de huelga, que han empezado este martes y seguirán los días 10, 11 y 12 de diciembre contra el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Por Territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia ha sido en Bizkaia, con un seguimiento del 18,87%, le sigue Gipuzkoa con un 16,78% y Álava con un 12,61%.