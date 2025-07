Salud desaconseja el baño en aguas en las que no se realizan controles, como la ría de Zumaia (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha aclarado que "en ningún momento ha prohibido" el baño en la ría de Zumaia (Gipuzkoa), porque no está sujeta a los controles establecidos por la legislación de aplicación. No obstante, desaconseja el baño en aguas no censadas como zonas de baño en las cuales no se realizan los citados controles, como es el caso de esta ría de Zumaia.

En un comunicado, el departamento que dirige Alberto Martínez ha precisado que Zumaia "dispone de dos zonas de aguas de baño censadas oficialmente", la playa de Santiago y la de Itzurun, de las que se informa semanalmente sobre las recomendaciones de baño, según los criterios establecidos en el "RD1341/2007 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño".

Así, ha indicado que el agua de la ría de Zumaia no está censada como zona de aguas de baño y por ello "no está sujeta a los controles higiénico-sanitarios ordinarios que establece la reglamentación vigente para estas aguas".

En ese sentido, ha dicho que una zona de baño, para ser censada y autorizada, debe haber pasado por un "procedimiento de alta de zonas de baño" previamente iniciado a petición del Ayuntamiento, y un "seguimiento exhaustivo" de la misma en cuanto a los criterios exigidos en el ya mencionado "RD 1341/2007 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño".

Por ello, al no ser una zona censada, las competencias para prohibir o no el baño son del Ayuntamiento de Zumaia. Aún así y de forma extraordinaria, estos últimos años, ante el gran uso que se hace de la ría para el baño en esta localidad guipuzcoana, "se han recogido algunas muestras con el fin de obtener información de forma preventiva sobre la calidad del agua de la ría", ha señalado.