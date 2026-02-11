San José dice que los presos de ETA "saldrán de prisión cuando les corresponda" y comparte el dolor de las víctimas

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, la consejera de Justicia, María Jesús San José, y el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha afirmado que los presos de ETA "saldrán de prisión cuando les corresponda". "A ellos, como al resto de la población reclusa, les tratamos de preparar para volver a las calles de una Euskadi, que es justo lo contrario a lo que ellos combatieron", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que las víctimas "siempre estarán en el corazón de las políticas públicas" de su Departamento.

En declaraciones a los periodistas en San Sebastián, preguntada por la semilibertad autorizada al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', ha querido dirigir unas palabras a todas las víctimas ya que, según ha dicho, no puede imaginarse "su dolor, porque desde luego solo puede sentir quien lo vive".

Así, ha recordado que la competencia en materia de ejecución penitenciaria corresponde al Gobierno Vasco. "Somos conscientes de que las decisiones en cumplimiento de la normativa penitenciaria generan mucho dolor en las víctimas, lo que siento profundamente", ha expresado.

La consejera ha asegurado que es el "respeto" hacia ellas lo que "obliga a todas las instituciones, los poderes públicos y medios de comunicación a ser especialmente rigurosos con la verdad". De este modo, ha criticado la "información incorrecta que se ha difundido estos días" ya que "puede acrecentar ese dolor".

"Alentar mensajes contrarios a nuestro ordenamiento democrático de derecho, a nuestro sistema democrático de derecho y a la división de poderes, como se ha hecho, es un flaco favor para la sociedad y, especialmente, perjudica a las víctimas, que sufren directamente las consecuencias de una información incorrecta, confusa e imprecisa", ha afirmado.

"RESPETO"

Tras señalar que desde el Ejecutivo vasco quieren "pensar que no es intencionado", San José ha subrayado que el Gobierno es "completamente respetuoso con el Estado de Derecho y riguroso en la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado".

"En política penitenciaria se aplica y se cumplen la ley y las sentencias, y los órganos judiciales tienen su función. El funcionamiento de este engranaje es una garantía del proceso en una sociedad democrática", ha sostenido.

La titular vasca de Justicia ha apuntado que "un Gobierno socialista en Euskadi y en el Gobierno de España y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acabaron con ETA", pero ha destacado que "en nuestro entorno, en nuestra sociedad, todavía permanecen las secuelas del dolor generado en las víctimas y de las consecuencias que los terroristas generaron en sí mismos, que es el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales con todas las garantías de sus derechos".

De este modo, ha remarcado que estos presos "saldrán de prisión cuando les corresponda, y a ellos, como al resto de la población reclusa", les tratan de preparar para volver a las calles de una Euskadi "que es justo, lo contrario a lo que ellos combatieron".

"A pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi era y es una sociedad plural, y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada a pesar de ellos", ha reafirmado la consejera, quien ha asegurado que las víctimas "siempre estarán en el corazón de las políticas públicas" de su Departamento. "Jamás perderemos el rumbo pensando en cálculos electorales", ha concluido.