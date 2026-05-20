San Sebastián acoge unas jornadas de Baketik sobre formas de narrar y promover la memoria

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SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Aiete de San Sebastián acogerá el próximo martes las jornadas 'Narrar la memoria', organizadas por Baketik sobre formas de narrar la memoria y promover la escucha. Este encuentro forma parte del proyecto europeo 'Ties of Freedom' y reunirá a investigadoras, periodistas y agentes culturales.

En un comunicado, desde la organización social Baketik han explicado que el objetivo de este encuentro es "reflexionar sobre cómo se construyen los relatos sobre el pasado y qué papel juegan la escucha, la cultura y la memoria en la convivencia democrática".

Para ello, estas jornadas reunirán a voces procedentes de distintos ámbitos (investigación, periodismo, literatura y cultura) para abordar cuestiones como la construcción de memoria colectiva, los silencios sociales, la transmisión intergeneracional o el papel de la cultura en los procesos de convivencia, y contarán con colegas de Rumanía, Francia, Portugal e Italia, entre los participantes.

El programa contará con participantes como Andrea García González, Ander Izagirre, Alberto Muñagorri, Naiara Zamarreño y Ainhoa Gómez para hablar, desde sus experiencias propias.