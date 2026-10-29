San Sebastián pide al Gobierno Vasco regular la instalación de establecimientos de comida rápida cerca de colegios

Hamburguesa - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este jueves una moción para instar al Gobierno Vasco a regular la instalación de establecimientos de comida rápida en las inmediaciones de los centros educativos.

La moción plantea, entre otras cuestiones, establecer distancias mínimas obligatorias entre los colegios y los establecimientos cuya oferta alimentaria predominante esté constituida por productos de escaso valor nutricional.

La iniciativa, presentada por el grupo municipal de Elkarrekin Donostia, surge a raíz de la polémica provocada por la próxima apertura de un McDonald's en los números 4 y 6 de la calle Lizarra, a escasos cien metros de Aldapeta Maria Ikastetxea, un centro educativo al que acuden aproximadamente 2.200 estudiantes y cuya comunidad educativa y vecindario han expresado su preocupación por las consecuencias de esta instalación.

La moción aprobada plantea establecer distancias mínimas obligatorias entre los centros escolares y los establecimientos cuya oferta alimentaria predominante esté constituida por productos de escaso valor nutricional, tomando como referencia la normativa vasca que ya establece una separación de 150 metros entre los locales de juego y determinados centros educativos.

Asimismo, reclama que el Gobierno Vasco impulse los estudios técnicos y jurídicos necesarios para desarrollar esta regulación y proporcione a los ayuntamientos "instrumentos urbanísticos eficaces para proteger la salud infantil".

SEGUNDA INICIATIVA

Sin embargo, el Pleno ha rechazado una segunda iniciativa de Elkarrekin Donostia, en este caso una moción de control, que pretendía que el Gobierno municipal estudiase las posibilidades jurídicas y urbanísticas de evitar la apertura del McDonald's junto a Aldapeta.

En concreto, la propuesta solicitaba analizar la viabilidad de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sus posibles efectos sobre la licencia concedida y otras medidas legalmente disponibles antes de la apertura del establecimiento.

La formación ha calificado de "decepcionante" el rechazo de la moción de control porque "no exigía una revocación inmediata de la licencia ni proponía actuar al margen de la legalidad".