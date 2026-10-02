San Sebastián trabajará en crear más zonas de sombra en las playas tras un verano "excepcionalmente cálido"

Archivo - Playa de la Concha de San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián trabajará en crear y mejorar zonas de sombra en las playas donostiarras tras un verano "excepcionalmente cálido". Cierra la temporada de los arenales con un balance "satisfactorio" y más de 109 toneladas menos de residuos recogidos que el año anterior, según el concejal delegado de Medio Ambiente y Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García Villanueva.

En rueda de prensa, Villanueva ha destacado que ha sido "un verano excepcionalmente cálido y con gran afluencia de personas" en las playas donostiarra. Según ha señalado, los registros de la estación meteorológica de Igeldo sitúan la temperatura media 2,9 ºC por encima de la media de la serie histórica iniciada en 1980, convirtiendo 2026, con los datos disponibles, en el verano más cálido de toda la serie. Además, este verano se han contabilizado 31 noches tropicales, frente a las 13 registradas en 2003, que constituían hasta ahora el segundo valor más elevado de la serie.

San Sebastián ha registrado 33 días de verano, con temperaturas máximas superiores a los 25 ºC, y ha vivido una ola de calor de cinco días, la más larga registrada hasta la fecha en la ciudad. Durante ese episodio, la media de las temperaturas máximas alcanzó los 36 ºC, también el valor más elevado registrado.

El edil ha avanzado que "el Ayuntamiento aprovechará los próximos meses para evaluar los servicios y avanzar en diferentes mejoras" y una de las prioridades será "la accesibilidad", unido a "la creación y mejora de espacios de sombra".

Además, en Ondarreta, el Ayuntamiento continuará trabajando conjuntamente con las demás administraciones implicadas para estudiar la evolución de la playa y el problema recurrente de las piedras.

Según ha detallado García este verano las cabinas colectivas han contabilizado "59.257 usuarios en las instalaciones de La Concha, 18.957 en Ondarreta y 6.432 en Zurriola, lo que supone conjuntamente 84.646 usos", lo cual "supone un descenso del 5,8% y 5.173 usos menos con respecto a 2025".

Por playas, La Concha ha experimentado un ligero incremento del 1,5%, pasando de 58.393 a 59.257 usos, mientras que Ondarreta ha registrado un descenso del 22,5%, con 18.957 usos frente a los 24.446 del año anterior, y Zurriola ha bajado un 7,9%, de 6.980 a 6.432 usos.

"Los parasoles han vuelto a registrar una elevada demanda", ha subrayado. Así, en La Concha se adjudicaron los 290 toldos disponibles, mientras que en Ondarreta se alcanzó el 100% de adjudicación de sus 424 toldos, 157 sombrillas y 82 carpas. En Zurriola se adjudicaron 169 de los 240 toldos disponibles.

El verano ha contado con un dispositivo de limpieza compuesto por 23 profesionales y, en total, se han recogido 207.862,86 kilos de residuos, frente a los 317.284,3 kilos registrados en 2025, equivalente a más de 109 toneladas menos.

La principal reducción se ha producido en la fracción de rechazo, que ha bajado un 35,4%, y especialmente en la madera, cuya recogida disminuye un 87,8%. También han descendido el papel y cartón (-20,4%) y la materia orgánica (-12,3%), mientras que ha aumentado un 7,7% la recogida de envases y se incrementan los residuos flotantes retirados de la bahía, que pasan de 135 a 348 kilos.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Por su parte, los equipos de salvamento y socorrismo han realizado, hasta el 25 de septiembre, 626 asistencias sanitarias y 195 rescates. Por playas, se han contabilizado nueve personas rescatadas en La Concha, 88 en Ondarreta e Isla y 98 en Zurriola.

El edil ha indicado que, durante el horario y dentro de las zonas cubiertas por el servicio de salvamento y socorrismo, no se registró ningún fallecimiento. "Los incidentes mortales recogidos durante este periodo se produjeron fuera del horario o de la zona de actuación del servicio", ha indicado.

García Villanueva ha puesto en valor también que "hasta el 25 de septiembre se realizaron 254 servicios de baño asistido con silla anfibia, frente a los 184 de 2025, un incremento cercano al 38%". También aumentaron los acompañamientos de baño, que pasaron de 81 a 110 servicios, alrededor de un 36% más.