Sánchez dice que son "días difíciles" por el temporal y llama a la calma porque están "volcados en la emergencia"

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que están siendo días "complicados y difíciles" por unas "intensas lluvias sin precedentes" en distintos puntos de España y ha llamado a la calma y la prudencia porque se están "desplegando todos los medios de protección civil necesarios" y su Ejecutivo está "volcado en la emergencia" y colaborando con todas las administraciones.

Sánchez, durante la clausura en el Palacio Euskalduna de Bilbao del VIII Congreso Nacional de Industria, se ha referido a la situación que se está viviendo en distintos puntos de España por las fuertes lluvias de los últimos días.

El presidente del Gobierno central ha comenzado su intervención con una referencia a ese temporal que se está viviendo en toda la península durante estos días y que "está afectando, por desgracia, a muchos de nuestros territorios".

"Es evidente que son días complicados, días difíciles, con intensas lluvias sin precedentes y el desbordamiento de ríos como consecuencia de una tierra que ya no puede absorber mucho más agua", ha manifestado.

Pedro Sánchez ha querido agradecer el servicio de todos los trabajadores públicos y ha hecho un llamamiento "a la calma y a la prudencia". Además, ha recordado que los ciudadanos de las zonas afectadas deben seguir "puntualmente las indicaciones de las autoridades", especialmente cuando se trasladan alertas de las comunicaciones Es-Alert.

El presidente del Gobierno central ha manifestado que están desplegando todos los medios de protección civil necesarios y lo van a hacer -como se ha hecho siempre- para "poder trasladar esa garantía de seguridad a los vecinos de las zonas desalojadas en algunas localidades y que puedan volver pronto a sus a sus casas, recuperar la normalidad, las comunicaciones, el transporte",

"En definitiva, estamos colaborando con todas las administraciones y desde el gobierno estamos volcados en esta emergencia. Una vez más, como siempre, estaremos ahí con los ciudadanos y con las ciudadanas", ha concluido.