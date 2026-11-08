Sánchez insiste en blindar pensiones y subir el SMI, y pide votar "en masa" para "llegar mucho más lejos"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin de Bilbao- H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a subir todos los años el SMI y a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, y ha pedido el voto "en masa" el próximo 29 de noviembre a un Gobierno progresista para "llegar mucho más lejos en los próximos cuatro años" en conquistas sociales, que es lo que pretenden frenar "la derechas y las ultraderechas" no solo de España, sino internacionales.

Sánchez, que ha participado este domingo en un acto de precampaña en un abarrotado Palacio Euskalduna de Bilbao con el lema 'La fuerza del País', ha afirmado que en España "se ha llegado lejos" en avances sociales, con crecimiento también económico, y ha señalado que se llegará "mucho más lejos" durante los próximos cuatro años "con un nuevo gobierno progresista".

"Por eso nos ataca la derecha, pero no solamente la derecha de España, sino también la ultraderecha de España y la ultraderecha internacional. Por eso vienen aquí a España, porque nosotros somos la viva prueba, no solamente de palabras, sino también de hechos, de que la esperanza es mucho más eficiente para la prosperidad de las sociedades que el odio que ellos propagan e impulsan desde las administraciones", ha subrayado.

Entre gritos de 'presidente' de los asistentes, Pedro Sánchez ha asegurado que, mientras gobierne, subirá todos los años el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y se ha comprometido a "blindar en la Constitución" la revalorización de las pensionesy el derecho al aborto.

"Si queréis que lleguemos más lejos y antes en las conquistas sociales, sobre todo en materia de vivienda, yo no pido una mayoría simple, pido una mayoría amplia y progresista en el próximo Parlamento, para antes y más lejos en las conquistas sociales", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que en el PSOE va a hacer el 29N "lo mismo que en EEUU", donde la gente se movilizó tras convertirse en el "epicentro de toda la internacional ulraderechista". "Vamos a por el Congreso y a por el Senado porque hay mucha tarea que hacer", ha aseverado.

Pedro Sánchez ha recordado que el Gobierno español, "durante estos años duros de la ola ultraderechista", han dicho "que no a la guerra de Irán, que lo que se está perpetrando en Gaza es un genocidio, y dijo que no a gastarse el 5% en el presupuesto en defensa para seguir pagando la educación de nuestros hijos y nuestras hijas". "Y vamos a volver a movilizarnos y vamos a volver a vencer a la involución", ha aseverado.

FEIJÓO Y ABASCAL

El candidato del PSOE a la presidencia ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, "si gobierna, se acabaron las listas de música en Spotify". "Eso es preocuparse por lo importante, eso es política de Estado, eso es un canto a la alegría. Feijóo no es más triste porque no quiere", ha señalado.

Sánchez ha dicho que van "de muy valientes" y por eso el líder del PP "no va a la televisión pública para que le pregunten de las pensiones", y por eso el líder de Vox, Santiago Abascal, "no va a Broncano, y si va, es con un público que él decida".

"¿Estos se van a atrever a decirle que no al 5% del PIB si Gobiernan? Estos tragan con todo, con el 5%, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa. Por eso, el próximo 29 de noviembre tenemos que votar con fuerza para tener un gobierno valiente que defienda los intereses de España. Vamos a decirle al que se cree el'sheriff' del mundo que lo que pasa en España no se decide ni en Whashington ni en Tel Aviv ni en Buenos Aires ni en Moscú. Que España es un país soberano y que no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha remarcado.

Por ello, ha insistido en que no basta con "repetir una mayoría parlamentaria y frenar a la ultraderecha y a la derecha que ha claudicado claramente ante la ultraderecha", ha señalado para recordar que los populares piden el voto en Gipuzkoa, en Girona y en Tarragona para Vox.

Pedro Sánchez, que ha levantado continuamente del asiento a los numerosos asistentes al mitin, ha pedido votar "en masa" el próximo 29 de noviembre "para que la movilización gane a la involución". En este sentido, ha advertido de que "la única frontera entre el avance y la involución se llama el voto". "Y yo apelo a ese voto, al voto masivo, para ser de nuevo un ejemplo. Hagamos historia, votemos, ganemos y cuatro años más de gobierno progresista", ha añadido.

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