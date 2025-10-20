Santano confirma que se analizará con catas una alternativa a cruzar Aralar por la zona central en la conexión del TAV

Mantiene como "horizonte razonable" primavera de 2026 para tener "toda la información" y adoptar una decisión sobre el trazado
BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, mantiene la previsión de primavera de 2026 como "el horizonte razonable" para tener "toda la información" para adoptar una decisión sobre la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra. Asimismo, ha confirmado que se van a realizar catas para analizar una propuesta en Aralar "sobre la base" de la realizada por el Gobierno Vasco que supone una alternativa a "atravesar el macizo por la zona central".
En una rueda de prensa en Bilbao para explicar los acuerdos del Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000, Santano ha afirmado, preguntado por los avances en el estudio de las opciones para conectar el trazado de alta velocidad entre Euskadi y Navarra, que "no hay nada descartado porque el estudio inormativo no se ha cerrado".
El secretario de Estado ha explicado que los dos trazados que inicialmente se planteaban en el estudio informativo, "la opción Vitoria y la opción Aralar, siguen estando sobre la mesa".
Según ha confirmado, en relación a este último posible trazado, se ha decidido hacer un análisis con catas que permita "comprobar las características" del terreno "sobre la base" de la propuesta alternativa realizada por Gobierno Vasco, aunque, ha precisado, "no es exactamente la misma".
"No es la propuesta de atravesar Aralar por el macizo central, sino que se trata de alargar algo más el recorrido prácticamente hasta Altsasu, un poco antes, y a partir de ahí subir hacia el territorio guipuzcoano y esa opción se parece más, no es exactamente la misma, a la que planteaba el Gobierno Vasco y es la que vamos a analizar", ha precisado.
Así, ha apuntado, se van a realizar catas de "ese trazado que es distinto del original en lo que se refiere a cruzar la Sierra de Aralar". No obstante, ha señalado que no se puede "descartar a priori" tampoco la opción de atravesar la zona central. "Nosotros el compromiso que tenemos es el de incorporar al estudio informativo de la conexión más información, y esa información es la información de carácter geológico sobre las características del terreno", ha explicado.
PODER AVANZAR
Por otro lado, preguntado por las peticiones desde colectivos contrarios al tren de alta velocidad para que se impidan las catas, ha afirmado que desconoce "ese mensaje" y no desea "entrar en ningún tipo de polémica con nadie".
"Solo espero que podamos avanzar y dejar cuanto antes este capítulo atrás, porque creo que es necesaria esa información para poder tomar cuanto antes las decisiones de la mejor conexión con todos los criterios encima de la mesa entre Euskadi y Navarra", ha asegurado.
Según ha remarcado, el Ministerio está "intentando cumplir con los compromisos, con el máximo respeto, por supuesto a las autonomías municipales y al territorio", y ha confiado en que las catas se puedan llevar adelante porque, ha subrayado, no se está "haciendo otra cosa que un análisis geológico del territorio para tomar cuanto antes la mejor decisión posible".
Por lo que respecta a los plazos establecidos para concluir el informe que permita adoptar una decisión --establecido para primavera del 2026--, ha asegurado que "no nos movemos de ahí". De este modo, ha planteado que, "si todo va como debe ir, ese es un horizonte que seguimos manteniendo como el horizonte razonable para tener toda la información y tomar las decisiones".