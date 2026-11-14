Santiago Ávila presenta este lunes en Bilbao "Tontocracia", ensayo sobre la normalización de la tontería como principio

Santiago Ávila - EDITORIAL VERGARA

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El directivo, consultor y divulgador Santiago Ávila (Barcelona, 1954) presenta este lunes en Bilbao su nuevo ensayo, "Tontocracia" (Vergara) una reflexión donde plantea con estilo "irónico y deliberadamente incómodo", la idea de que la sociedad actual no vive gobernada solo por "incompetentes", sino también por "una cultura que premia la banalidad, castiga la excelencia y convierte la estupidez colectiva en norma social".

La presentación de este lunes en la capital vizcaína tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón El Carmen del barrio de Indautxu, en una cita con entrada libre y donde este profesor y experto en liderazgo parte de la premisa de que "vivimos ruido, consignas, espectáculo y superficialidad" y "la política se ha convertido en 'marketing' emocional, la empresa en un escaparate de apariencias, la educación en una fábrica de conformismo y las redes sociales, en el altar del ego".

Bajo esta premisa, Ávila propone en "Tontocracia" un análisis "feroz, provocador y profundamente humanista sobre la degradación del pensamiento crítico y la normalización de la mediocridad en nuestra sociedad" han explicado en una nota desde la editorial Vergara.

Ávila recorre en "Tontocracia" cuatro grandes escenarios donde, según el propio autor, "la falta de criterio y el culto a la apariencia se han instalado como forma de vida en la empresa, la sociedad, la política y la educación".

El autor disecciona en su nuevo libro "figuras reconocibles de este tiempo", como "el jefe mediocre, el político oportunista, el influencer vacío, la cultura del 'like', el 'marketing' emocional, la falsa felicidad laboral, el pensamiento positivo convertido en dogma o la educación basada en evitar cualquier frustración".

El autor sostiene que la sociedad presente ha sustituido el "ser" por el "parecer" y ha externalizado el pensamiento hasta el punto de depender de algoritmos, redes sociales y discursos simplistas para interpretar la realidad.

DOS CATEGORÍAS

Ávila subraya en la introducción de su ensayo que, antes de proceder a retratar y definir a los habitantes de este ecosistema social, resulta "útil" distinguir entre sus dos tipos genéricos de habitantes.

Así, están, por un lado, los fijos, que son "aquellos que gozan de la nacionalidad al completo, sin fisuras -tontos, estúpidos, necios y mediocres que lo son siempre, con perseverancia que sería digna de elogio si no resultara trágica, y sin el menor atisbo de arrepentimiento".

El segundo grupo serían los intermitentes, categoría que engloba a aquellos que, en jerga empresarial, serían denominados "fijos discontinuos".

Se trata, en este caso, "del resto de los mortales que, sin haber alcanzado la ciudadanía de pleno derecho, han protagonizado en algún momento de sus vidas desempeños más que dignos de tal vecindad".

Lejos de ser únicamente una crítica social, "Tontocracia" es también, subrayan desde Vergara, "una defensa apasionada de la responsabilidad individual, la ética, el esfuerzo y el liderazgo auténtico".

A lo largo del libro, Ávila contrapone dos modelos: el del liderazgo basado en la manipulación, el ego y la apariencia; y el del liderazgo sustentado en la ejemplaridad, el carácter y el servicio a los demás.

Para ello, recupera figuras como Santiago Ramón y Cajal o Nelson Mandela, a quienes presenta como "ejemplos de integridad, coherencia y valentía moral en tiempos adversos".

El ensayo culmina con una reflexión "profundamente personal" sobre la necesidad de resistir la mediocridad cotidiana desde la acción individual, incluso a costa de la incomodidad o la soledad.

Con referencias constantes a clásicos del pensamiento, 'Tontocracia' combina "filosofía, psicología, liderazgo, política y experiencia profesional para construir un retrato reconocible, y deliberadamente incómodo, del presente".

El libro mezcla reflexión intelectual, crítica cultural, ejemplos reales y escenas cotidianas con un tono provocador que interpela directamente al lector para recordarle que "la Tontocracia no se impone por la fuerza de sus argumentos, sino por el silencio de quienes renuncian a combatirlos", concluye.

BIOGRAFÍA

Santiago Ávila es doctor en Economía y MBA por el IESE Business School. Tras iniciar su trayectoria profesional como militar de carrera, durante más de 20 años ha sido director general en grandes compañías y, posteriormente, ha ejercido como profesor, formando a directivos y profesionales en liderazgo, gestión emocional y compromiso en programas de grado y máster en EAE Business School.

El divulgador es autor de "La gestión emocional" (2014), "Aprendiendo a liderar" (2015) y "Desde la felicidad hacia el compromiso" (2017) y a través de sus redes (@lagestionemocional) defiende una forma más consciente y auténtica a más de un millón de personas.