El santuario de Angosto (Álava) acoge este próximo domingo la 32ª edición de su Feria Agroganadera

VITORIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El santuario de Angosto (Álava) acogerá este próximo domingo la 32ª edición de su Feria Agroganadera, en la que se podrá disfrutar de diferentes actividades, talleres, tiro con arco y degustación de hamburguesas de ternera.

El objetivo de este evento es dar a conocer a la ciudadanía la labor de las personas agricultoras, ganaderas y artesanas que cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la comarca de Añana y su entorno, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Quienes se acerquen a Angosto podrán conocer a los animales de ganado autóctono (vacuno, equino, ovino y caprino) y recorrer los puestos de exposición y venta de verdura, legumbre, quesos, mermeladas, zumos, miel, embutidos y carnes, aceite, txakoli y similares, además de conocer a los artesanos que trabajan diferentes materiales como cerámica, forja o madera.

La feria, organizada por la Asociación de Desarrollo Rural de Añana, cuenta también con la colaboración de Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Fundación Caja Vital, Cuadrilla de Añana, Ayuntamiento de Valdegovía, la Junta Administrativa de Villañane y la Comunidad de Padres Pasionistas.