Santurtzi acogerá el 7 de junio la 33ª edición de la Fiesta de la Escuela Pública Vasca

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Santurtzi acogerá el próximo 7 de junio la 33ª edición de la Fiesta de la Escuela Pública Vasca con el lema 'Ehunetan', que pretende expresar que la escuela pública vasca es "una red con un fuerte entramado". El Puerto, el parque Santurtzi y la plaza Gernika serán sus principales espacios.

La nueva edición de esta iniciativa se ha presentado este jueves en una rueda de prensa con la presencia de la alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, la presidenta de Ehige, Susana Aribayos, la responsable de la Fiesta de la Escuela Pública, Iraia Rojo, y Sarai Campelo, madre de la escuela Serantes, junto a alumnado, familias y equipos directivos de todos los centros educativos públicos de Santurtzi.

La Fiesta de la Escuela Pública Vasca, que tiene como objetivo reivindicar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo vasco, se celebra anualmente el primer domingo de junio desde 1994.

Según han explicado desde Ehige, la federación de asociaciones de madres y padres de la escuela pública vasca, "además de ser el punto de encuentro de miles de personas que conformamos la comunidad de la escuela pública vasca, esta fiesta busca empoderar a la Escuela Pública y se ha convertido en un día propicio para dar a conocer las características propias de la escuela pública vasca: la de todos y para todas, promotora del euskera y la cultura vasca, enraizada en el pueblo, basada en la participación de la comunidad educativa e innovadora".

Este año Santurtzi, que recoge el testigo de Orduña, acogerá esta cota para la que se ha elegido el lema 'Ehunetan' con el objetivo de expresar que la escuela pública vasca es "una red con un fuerte entramado", y un logo en el que "cada letra aparece con su propio color y forma, como si de forma individual se tratara de un hilo, pero, cuando todos los hilos se unen entre sí, crean la palabra, y con la palabra, una red". El diseño es obra de Xabat Agirre.

La Fiesta se desarrollará principalmente en tres espacios: el Puerto, el parque Santurtzi y la plaza Gernika. Además, habrá actividades de calle.

CENTROS EN SANTURTZI

En Santurtzi, la red de la escuela pública vasca cuenta con dos haurreskolas (Emilia Zuza y Mirabueno), cuatro escuelas de Infantil y Primaria (Serantes, Emilia Zuza, Las Viñas y Itsasoko Ama), dos centros de Secundaria y Bachillerato (Kantauri y Axular) y un centro público de Formación Profesional (FP Santurtzi). La totalidad de la oferta educativa pública que tiene la localidad es de modelo D.

La representante de la comunidad educativa de Santurtzi ha denunciado que "el sistema educativo dual y desequilibrado relega a un segundo plano la red pública" y ha advertido de que "favorece la segregación escolar mediante la creación de guetos". También ha criticado que "faltan infraestructuras" en escuelas e institutos de esta localidad vizcaína.