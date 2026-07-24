Santurtzi destina cerca de 300.000 euros a la futura Casa de las Mujeres, cuyas obras concluirán este año

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, y el concejal de Obras y Servicios, Miguel Álvarez, visitan las obras de la futura Casa de Mujeres - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi destina cerca de 300.000 euros a las obras de adecuación del edificio municipal que albergará la futura Casa de las Mujeres, un equipamiento concebido como espacio de encuentro, participación y desarrollo de actividades dirigidas a las mujeres y cuya finalización está prevista para finales de este año.

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, y el concejal de Obras y Servicios, Miguel Álvarez, han visitado este viernes el inmueble para comprobar el avance de los trabajos, que se desarrollan conforme al calendario previsto, ha informado el consistorio en un comunicado.

La actuación contempla la transformación del edificio para adaptarlo a los nuevos usos, al tiempo que se conservan aquellos elementos con valor histórico.

Entre las principales intervenciones figuran la nivelación de los suelos, la reorganización de los espacios interiores para crear salas polivalentes, la conservación de elementos arquitectónicos de interés y la mejora de la accesibilidad, con el objetivo de que el futuro equipamiento sea plenamente inclusivo.

Durante la visita, Carrocera ha destacado que este proyecto permitirá seguir dotando al municipio de "espacios públicos que fomenten la igualdad, la participación y el encuentro", y ha señalado que la futura Casa de las Mujeres está concebida como un equipamiento "moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales".