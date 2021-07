Santurtzi reitera que las fiestas están suspendidas y pide "responsabilidad" a los ciudadanos

Se pondrá en marcha "un dispositivo reforzado" en lugares en los que habitualmente se concentra un mayor número de personas

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi ha reiterado que las fiestas de El Carmen están suspendidas también este año por la pandemia y ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad" y "prudencia" para evitar aglomeraciones en las calles y en los locales del municipio vizcaíno durante este fin de semana.

"Por segundo año consecutivo, y por cuestiones sanitarias, este año tampoco podremos celebrar nuestras fiestas de El Carmen. Todos tenemos ganas de juntarnos y celebrar con los nuestros, pero debemos seguir siendo prudentes para no echar todo por la borda. No podemos relajarnos, el virus sigue entre nosotros. Tenemos que colaborar para parar esta ola", ha señalado la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo.

Todos los actos festivos han sido suspendidos y únicamente están programados actos culturales de pequeño formato con el objetivo de potenciar la actividad de los agentes culturales de Santurtzi. En palabras de la alcaldesa, "serán actos para la gente del pueblo y protagonizada por la gente del pueblo, en un formato que permite garantizar las medidas sanitarias en vigor".

El objetivo general de todas estas medidas es "garantizar el orden público y el cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias por la crisis de la covid-19, así como prevenir y reaccionar ante posibles incidentes, y evitar las aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas preventivas sanitarias de distancia social y uso de mascarilla", ha señalado la concejala de Seguridad Ciudadana, Itziar Utrera.

DISPOSITIVO REFORZADO

De la misma forma en que se viene haciendo cada fin de semana desde el levantamiento del estado de alarma, el Consistorio ha adaptado su dispositivo de seguridad, en coordinación con la policía local y la Ertzaintza. En esta ocasión, aunque "no hay fiestas ni actos festivos", se pondrá en marcha "un dispositivo reforzado para controlar los lugares en los que habitualmente se concentra un mayor número de personas". De este modo, se trata de evitar botellones y aglomeraciones de personas para evitar los contagios.

Además, este dispositivo se verá reforzado por controladores de espacios públicos que tendrán como objetivo "velar por que se cumplan las medidas actuales, controlando el aforo en las zonas con mayor número de establecimientos hosteleros, así como en los entornos en los que habitualmente se concentra una mayor cantidad de personas".

"Está claro que el fin último es evitar que se propaguen los contagios, y para ello vamos a incrementar la vigilancia para velar que se usa la mascarilla cuando no se mantenga la distancia de seguridad o que los locales hosteleros respeten los horarios y los aforos", han concluido las responsables municipales.

Asimismo, el Consistorio pondrá en marcha este fin de semana el cierre perimetral y la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes espacios públicos en los que habitualmente se concentra un mayor número de personas para la celebración de botellones.

LIMPIEZA

Por otro lado, si es necesario, se reforzará la limpieza de las calles del municipio, para lo que se ha habilitado una brigada especial para "poder dar respuesta en el menor tiempo posible". No obstante, la alcaldesa ha subrayado que espera que no se produzca esta situación, tras "el reiterado llamamiento a no celebrar ningún tipo de acto".

Finalmente, el Consistorio ha agradecido al sector hostelero "la responsabilidad que en su amplia mayoría viene demostrando hasta el momento" y ha pedido "una especial colaboración" para este fin de semana.