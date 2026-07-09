Santurtzi volverá a contar con el servicio de acompañamiento a casa en horario nocturno durante las fiestas

El Ayuntamiento de Santurtzi presenta el dispositivo especial para fiestas. - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Santurtzi volverá a contar este año con un servicio gratuito de acompañamiento en horario nocturno a casa durante las fiestas patronales, que darán comienzo este viernes. Además, el 'Punto Morea' realizará tareas de prevención e intervención frente a la violencia machista.

El Ayuntamiento ha presentado este jueves el dispositivo especial establecido para las fiestas de El Carmen, que serán "punto en encuentro para miles de vecinos, vecinas y visitantes". El municipio acogerá más de 130 actividades culturales, festivas y tradicionales que se pretende que "todas las personas puedan disfrutar con tranquilidad".

Para ello, se ha elaborado un dispositivo especial de seguridad de manera coordinada entre el Ayuntamiento, la Ertzaintza, la Policía Municipal y, este año, también con la participación de Protección Civil.

"La colaboración entre todas las instituciones y servicios implicados nos permite afrontar estas fiestas con un operativo sólido, coordinado y preparado para responder a las necesidades que puedan surgir durante estos días", ha explicado la alcaldesa, Itziar Carrocera, en la rueda de prensa.

A este dispositivo de seguridad se suman otras medidas que son "igualmente esenciales" para el desarrollo de las fiestas, de manera que se reforzarán los servicios municipales de limpieza y se volverá a poner a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de acompañamiento a domicilio en horario nocturno.

También se desplegará la campaña de prevención e intervención frente a la violencia machista con el 'Punto Morea' "como referente de atención y sensibilización" y se incorporarán diferentes actuaciones destinadas a "garantizar que las personas con movilidad reducida puedan participar y disfrutar de la programación festiva en igualdad de condiciones", ha avanzado la alcaldesa.

Carrocera ha animado a la ciudadanía a "vivir intensamente estas fiestas, a disfrutar de la amplia programación preparada y a hacerlo desde la responsabilidad, el respeto y la convivencia". "Estoy convencida de que, una vez más, Santurtzi demostrará que es capaz de celebrar unas fiestas participativas, seguras y abiertas para todas las personas", ha confiado.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO

Entre las medidas previstas, el Consistorio continuará este año con el servicio gratuito de acompañamiento a casa para las personas del municipio que lo deseen. Saldrá desde el parque central y llegará a todos los barrios y zonas del municipio a demanda.

Este servicio se pondrá en marcha del 11 al 18 de julio, con un módulo donde serán atendidas todas las solicitudes de acompañamiento, que estará abierto de 1.00 a 5.00 de la madrugada en el Parque de Santurtzi.

Por lo que respecta al dispositivo de limpieza, se verá reforzado para "restablecer la normalidad a las calles desde primera hora de cada jornada" para que, en palabras de la alcaldesa, las fiestas interfieran "lo menos posible en el transcurrir del día a día".

Así, se contará con "maquinaria extra" y, asimismo, la empresa que lleva el contrato de limpieza ha contratado refuerzos para "poder intensificar estas labores y que tanto los recintos festivos como los barrios no vean mermado el servicio que a diario se les presta". En la lámina de agua, se retirará la suciedad con una embarcación.

Desde estos días previos a las fiestas, se está "poniendo a punto" el dispositivo y limpiando las rampas del puerto para que estén "en óptimas condiciones de cara a las pruebas acuáticas y actividades", así como la instalación de la infraestructura que requieren las txosnas, escenarios y los urinarios públicos que se podrán utilizar durante estos días.