Sarenet inaugura su nuevo Data Center en el Hub de comunicaciones de Derio (Bizkaia), con una inversión de 20 millones

Roberto Beitia, presidente de Sarenet - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sarenet ha inaugurado este viernes su nuevo Data Center en el Hub de Comunicaciones de Derio (bizkaia), con una inversión prevista de 20 millones en su desarrollo completo, 15 millones ya ejecutados.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de Sarenet, Roberto Beitia, el director general, Jon Arberas, y la diputada vizcaína de Promoción Económica, Ainara Basurto, entre otros.

Este nuevo Data Center es una infraestructura estratégica diseñada para reforzar la soberanía del dato, la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la continuidad de negocio de las empresas.

Con una potencia eléctrica instalada de 3 MW, este centro de datos tiene una capacidad para albergar hasta 340 armarios o racks y una disponibilidad garantizada superior al 99,98%, un nivel de servicio equiparable a los estándares de un centro de datos Tier III.

El centro estará operativo por fases, ahora se encuentra al 20% y a comienzos de 2027 se entraría en una siguiente fase, de manera que alcanzaría el 50% de su capacidad total.

Sarenet, el operador de voz, datos y servicios de alojamiento especializado en empresas, ha destacado que la puesta en marcha de este centro de datos constituye "uno de los hitos más relevantes de sus más de tres décadas de trayectoria".

Este centro esta concebido para albergar servicios críticos con "los más elevados niveles de disponibilidad y resiliencia" y permitirá a la compañía reforzar su propuesta tecnológica en conectividad, cloud, ciberseguridad, IA y espacios de datos, ofreciendo a las empresas "una alternativa cercana, especializada y flexible frente a los modelos estandarizados de los grandes proveedores hiperescalares internacionales".

Sarenet ha destacado que se trata de "una apuesta por la cercanía" en un mercado dominado por grandes plataformas globales y, por tanto, reivindica un modelo basado "en la proximidad, el control operativo y la atención especializada".

En este sentido, los responsables de Sarenet han subrayado que la nueva infraestructura permite mantener un control integral sobre los servicios y los datos de los clientes, "reduciendo la dependencia de terceros y garantizando que la información permanezca bajo la gestión directa de la compañía"

Sarenet, que cerró el pasado año con unos ingresos superiores a los 28 millones, cuenta con otros ocho centros de datos más, pero el inaugurado este viernes pretende ser el "punto de apoyo" sobre el que "pivotar el crecimiento de la empresa en el futuro". Su previsión era aumentar este año un 7% la facturación hasta llegar a 30 millones y, según han apuntado, están "en el camino" de cumplir ese objetivo.

(Habrá ampliación)