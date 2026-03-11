Sarenet prevé facturar 30 millones en 2026, un 7% más, por el avance de los servicios cloud y de ciberseguridad

Jon Arberas, director general de Sarenet - SARENET

El operador vasco de voz, datos y servicios de alojamiento especializado en empresas, Sarenet, incrementó su facturación un 2% durante 2025, hasta los 28 millones de euros, y espera cerrar 2026 con unas ventas de 30 millones, un 7% más, gracias al avance de los servicios cloud y de ciberseguridad.

Según ha asegurado su director general, Jon Arberas, la evolución de 2025 ha estado "marcada por el buen comportamiento de los servicios de ciberseguridad y alojamiento, especialmente en cloud, en un contexto de aceleración de la digitalización y aumento paralelo de los riesgos para las organizaciones".

Durante el ejercicio, la compañía mantuvo la diversificación de su actividad fuera de Euskadi, "con un mayor crecimiento que en el territorio de origen, superando los dos tercios del total de la facturación.

Arberas ha indicado que la evolución del negocio "está siendo sana y equilibrada" sin "una exposición especial a un servicio, territorio, cliente o sector concretos". Además, ha expresado su satisfacción con la aportación al negocio de los más de 350 partners del canal de venta indirecta del operador en el ámbito nacional.

Por líneas de negocio, Sarenet creció casi un 20% en el ámbito de la ciberseguridad, como consecuencia de los proyectos de segmentación, servicios de SOC, auditorías, mantenimientos y soporte.

El incremento en los servicios de alojamiento, superó del 10%, "con protagonismo de las soluciones cloud". Mientras, el negocio de redes se mantuvo en niveles similares al año precedente.

2026

Sarenet estima un crecimiento del 7% en 2026, con una facturación de 30 millones de euros. Según Arberas, la continuidad de negocio "ha pasado de ser un extra a convertirse en una necesidad crítica para empresas de todos los tamaños, especialmente tras incidentes recientes que han evidenciado carencias de preparación ante contingencias".

Por ello, estima que este año se producirá "una prioridad creciente en la continuidad de negocio y en la gestión de riesgos" y los planes "más rigurosos de resiliencia operativa" ganen peso "en las agendas de los responsables de TI".

En este escenario, la compañía prevé que el cloud "evolucionará hacia modelos más sofisticados", en los que predominarán enfoques híbridos y multicloud, combinando cloud público, privado y on premise "para equilibrar flexibilidad, rendimiento, coste y cumplimiento normativo".

Jon Arberas ha destacado también el papel de la gobernanza del dato y el cumplimiento "como criterios cada vez más determinantes en la toma de decisiones".

El director general de Sarenet ha subrayado Sarenet la necesidad de "reforzar la conectividad de alta calidad como base de los servicios críticos". "A medida que los procesos se digitalizan y los datos residen fuera de la red corporativa, la conectividad debe estar garantizada con enlaces dimensionados, SLAs claros, redundancia, caminos físicos alternativos y sin puntos únicos de fallo", ha defendido.

En este sentido, ha advertido de que todavía existen organizaciones, especialmente pymes, que contratan conectividad con criterios "casi residenciales, asumiendo un riesgo elevado".

Arberas ha advertido de la continuidad de los ataques de denegación de servicio (DDoS) y una "presión creciente" derivada del uso de robots apoyados en IA para escanear y atacar infraestructuras.

Por ello, cree que la ciberseguridad debe abordarse como "una solución global" en la que intervienen red, centros de datos, servicios cloud y personas, "y en la que el proveedor de infraestructura desempeña un papel activo mediante análisis de tráfico, detección de anomalías y medidas de contención en el perímetro de la red".

Sarenet ha avanzado "dos hitos" en su "hoja de ruta para 2026", la puesta en marcha de un nuevo CPD, con apertura prevista próximamente, y el lanzamiento en el segundo semestre de su propio FULL OMV (Operador Móvil Virtual), con capacidad para desplegar nuevos OMV service provider.