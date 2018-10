Savater advierte de que "nunca se deslegitimará a ETA si se lleva a cabo la transformación política" que quería

Actualizado 23/06/2018 15:55:00 CET

El filósofo, escritor y activista ha recibido en San Sebastián el XVII Premio Internacional Covite

SAN SEBASTIÁN, 23 (EUROPA PRESS)

El filósofo, escritor y activista Fernando Savater ha advertido, en alusión al posible nuevo estatuto vasco, de que "nunca se deslegitimará a ETA si se lleva a cabo la transformación política e institucional" que la organización terrorista quería. "ETA quería romper la libertad para imponer la identidad. Hay que luchar contra los objetivos de ETA igual que luchábamos contra sus medios", ha subrayado.

Savater ha recibido este sábado, en el Palacio Miramar de San Sebastián, el XVII Premio Internacional Covite, en un acto en el que han estado presente la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez, así como representantes políticos e institucionales como el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, la exlíder de UPyD, Rosa Díez, o el diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, entre otros.

En su discurso tras recoger el galardón, se ha dirigido a los miembros a Covite como su "familia durante los últimos veinte años" y ha confesado que, para él, el "verdadero" premio ha sido haber conocido a las personas que componen el colectivo y colaborar con ellas, así como "no desperdiciar su vida en odiar y tener miedo" y "saber amar y respetar".

Savater ha denunciado que en el País Vasco "se ha ejercido violencia política" y que por ello las víctimas del terrorismo "son víctimas políticas". "La politización de las víctimas del terrorismo la han hecho quienes han cometido los crímenes, no las propias víctimas", ha resaltado, al tiempo que ha afirmado que "no se trata solo de compadecer a las víctimas". "Se trata de explicar en las escuelas por qué mataban los que mataban aquí y no sé si se va a hacer", ha asegurado.

"VIOLENCIA"

También ha defendido que habría que "prohibir la violencia, porque es muy útil" y ha subrayado que en Euskadi "hay mucha gente que ha conseguido desde desplazar a sus adversarios a una hiperrepresentación política gracias a la violencia", la cual "ha establecido que el marco político obligatorio es el nacionalismo". "ETA ha querido romper el vínculo entre los ciudadanos españoles y los llamados 'ciudadanos vascos', que son españoles. Eso es lo que he pretendido", ha expresado.

"El relato que exalta a ETA sirve de legitimación a algunos representantes políticos que están ahora en las instituciones. Están ahí como muestra de agradecimiento a la violencia terrorista de ETA", ha denunciado, al tiempo que, haciendo alusión al posible nuevo estatuto vasco "que se esté pergeñando", Savater ha advertido que "nunca se deslegitimará a ETA si se lleva a cabo la transformación política e institucional que ETA quería".

"ETA quería romper la libertad para imponer la identidad. Hay que luchar contra los objetivos de ETA igual que luchábamos contra sus medios", ha defendido el filósofo donostiarra, quien ha afirmado que, pese a la disolución de la banda terrorista, "nuestra tarea continúa". En ese sentido, ha llamado a que "otros más jóvenes" continúen defendiendo "la libertad democrática".

Por otro lado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones. "Cuando uno llega por una zancadillla parlamentaria al Gobierno está bien que en dos o tres meses convoque las elecciones para que la gente decida. Nos pasamos la vida hablando del derecho a decidir y ahora lo que queremos es ese derecho a decidir, unas elecciones", ha destacado.

"SALVAGUARDAR LA DEMOCRACIA"

Por su parte, Consuelo Ordóñez ha explicado que Covite ha otorgado este premio a Fernando Savater por su "entusiasmo por salvaguardar la democracia frente a quienes intentan socavarla", y ha destacado que el filósofo y escritor "ha marcado de manera decisiva" el recorrido del Colectivo al "elegir apoyar a las víctimas del terrorismo pero, sobre todo, al correr el riesgo de convertirse en una de ellas".

Ordóñez ha elogiado su "generosidad" con "los más débiles", frente a los que "se hacían fuertes como abanderados de un nacionalismo dominante". "En uno de los lugares más privilegiados de España, donde podrías haber llevado una vida tranquila y llena de comodidades, optaste por remangarte y bajar al fango, que te llegó casi al cuello", ha elogiado.

En ese sentido, se ha preguntado si Savater es consciente de "a cuántas personas ha ayudado a lo largo de tu vida". "Me pregunto si sabes para cuántas víctimas del terrorismo, para cuántas personas amenazadas, extorsionadas o simplemente cansadas de la asfixia etarra has sido un salvavidas", ha expresado.

Asimismo, ha hecho referencia a los "tiempos gobernados por las incertidumbres" y a las dudas sobre qué van a hacer quienes gobiernan con "los derechos de las víctimas", así como al "reto de escribir la historia de lo que ha ocurrido lidiando con la propaganda que sigue expandiendo el sector condescendiente con el terrorismo, empeñado en vender la gran mentira sobre ETA".

En el acto se ha proyectado un vídeo de homenaje a Savater en el que varias personas del mundo de la cultura, la literatura o el activismo, le han dedicado unas palabras a modo de tributo. Entre los participantes en el vídeo han destacado los escritores Mario Vargas Llosa, Félix de Azúa, Albert Boadella, Javier Marías, José Antonio Marina, Andrés Trapiello, Fernando Iwasaki y Jon Juaristi, el director de cine Agustín Díaz Yanes, la directora de la Real Academia de la Historia Carmen Iglesias, la periodista Mercedes Milá, o el filósofo Víctor Gómez Pin.

Por último, el diputado de Ciudadanos por Madrid en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, presente en el acto, ha manifestado, a través de un comunicado, su "total apoyo a Covite y a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo que hay en España", así como "a todos aquéllos que han defendido la historia, la dignidad, la justicia, el recuerdo, y sobre todo la denuncia de los más de 300 asesinatos que están aún sin resolver, sin los cuales no habrá paz ni solución para los que más han sufrido, las víctimas del terrorismo".