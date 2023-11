El secretario de Estado de Justicia califica de "terribles" las protestas de ultras en Ferraz y critica al PP

Afirma que "es una insurrección en toda regla" que Abascal pida a la Policía Nacional "que no cumpla las órdenes" de sus superiores

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha calificado de "terribles" las protestas contra la amnistía de ultras ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, que han concluido en incidentes, y ha criticado "la lamentable" actitud del PP al considerar que las concentraciones "son normales, que la gente está indignada" y justifica que se produzcan "actos vandálicos". Además, ha afirmado que "es una insurrección en toda regla" que el líder de Vox, Santiago Abascal, pida a la Policía Nacional "que no cumpla las órdenes" de sus superiores.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Rodríguez ha señalado que la pasada noche "ha sido terrible" porque él vive "más o menos cerca de la calle Ferraz", y se vio a ultras, "no solamente intentar llegar a la sede central del Partido Socialista, sino que campar a sus anchas por la Gran Vía y llegar al parque al parque Pinto Rosales, destrozando mobiliario urbano, con evidentes signos de fascismo, portando banderas anticonstitucionales".

A su juicio, "fue absolutamente lamentable" y ha asegurado que él "no da crédito". Tmabién ha apuntado que políticamente alguien se está equivocando, más allá de Vox, en alusión al PP.

En esta línea, ha recordado que en 2004, tras el 11M, "cuando miles de personas fueron a la calle Génova a la sede del PP, porque el presidente del Gobierno, José María Aznar (PP), dijo que los atentados los cometió ETA, Mariano Rajoy aseguró que "ese tipo de manifestaciones frente a sedes de partidos políticos eran ilegítimas, ilegales, actos de presión e intolerantes".

LA REACCIÓN DEL PP

"Ahora algunos miembros destacados del PP, incluso del PP vasco, dicen que concentraciones enfrente de la sede del PSOE, son normales, que la gente está indignada, y me parece lamentable", ha manifestado.

Fue entonces, según ha recordado, cuando José Antonio Rubalcaba (PSOE) pidió "calma" a los ciudadanos, "que no fueran a las sedes del PP". "Esa es la diferencia entre un demócrata de verdad, que pide que no se vaya a asaltar las sedes de los del Partido Popular, y otros que no ven mal que la gente se indigne, hagan actos vandálicos de Madrid, vayan a sede del PSOE y tiren bengalas", ha subrayado.

A su juicio, esto "se le está yendo de las manos a alguno, y alguno no sabe bien dónde puede acabar". Asimismo, ha dicho que "es muy fuerte" también que el líder de Vox, Santiago Abascal, reclame a la Policía Nacional "que no cumpla las órdenes que dan sus jefes inmediatos". "Me parece la bomba, es una insurrección en toda regla", ha aseverado.