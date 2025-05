Segura lamenta que "nadie diga nada" cuando en Gaza se ejerce una violencia "tan prolongada contra no combatientes"

Apela al diálogo para resolver los intereses "confrontados" y no a "bombazos o destruyendo a la persona que te molesta"

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha lamentado este viernes que "nadie diga nada" cuando en Gaza se ejerce una violencia "tan prolongada contra no combatientes" de forma "permanente, con cientos de muertos", y también que parezca que "no es lo mismo si muere un niño aquí que si mueren cien allí". Tras asegurar que "es tremendo" lo que ocurre en Oriente Próximo, ha apelado al diálogo como forma de resolver los intereses "confrontados", y no recurriendo a "bombazos o destruyendo a la persona que te molesta".

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Segura ha señalado que el nombramiento del Papa León XIV se ha producido en una situación en la que "el mundo necesita referencias morales e inspiradoras, de una forma de vivir y de plantear las tensiones y los problemas que no sea la confrontación, recurrir a la violencia o el rearme".

A su juicio, ahora es importante "el tema de la referencia moral en un mundo en el que los líderes a veces no representan buenos valores". También da importancia al tema de "la unidad" y ha subrayado que "la Iglesia católica tiene esta característica a lo largo de los siglos" porque, "a pesar de todas las tensiones y todos los cambios, no se ha fragmentado".

"E incluso lo está consiguiendo en un momento en el que la diversidad cultural y de continentes es enormemente grande. No tenemos que caer a la fragmentación y tenemos seguramente que aprender a renunciar a algunas cosas para poder seguir manteniendo la unidad, y en ese sentido ofrecer algo que es importante al mundo", ha añadido.

Por ello, cree "muy bueno y muy importante" que el nuevo Papa haya comenzado por hablar del "reto de la paz, que es el reto fundamental que tiene la humanidad. "Nosotros vamos a seguir viviendo siempre en una humanidad con intereses confrontados y el problema es cómo se resuelven esos intereses. ¿Se resuelven a base de bombazos, a base de destruir y acabar con la persona que te molesta, como está pasando en este momento en Gaza, o si hay otras maneras de intentar abordar sabiendo que las diferencias de intereses son muy importantes y van a seguir siéndolo?", ha preguntado.

SOLUCIONES

Joseba Segura ha asegurado que "hay otras formas para poder, por medio por medio del diálogo, etc, encontrar soluciones y remedios a esas situaciones". "Lo que pasando en Oriente Próximo es tremendo y nadie habla de esto", ha lamentado.

En esta línea, ha censurado esta "situación tan prolongada de violencia contra no combatientes permanente semanal, con cientos de muertos muchas semanas, y que nadie diga nada, esto es nuevo".

En su opinión, parece que "no es lo mismo si muere un niño aquí, que si mueren 100 niños allí". "Entonces, aquellos niños no tienen el mismo valor que los niños de aquí, lo cual es, desde el punto de vista humano, comprensible, pero desde el punto de vista cristiano, es algo que no se puede aceptar", ha subrayado.

Por ello, cree que "hacen falta voces" ante ellos, y "no harán caso, pero hace falta que alguien diga estas cosas que son importantes escuchar". "La iglesia no tiene recursos para imponer ningún criterio, pero tiene una capacidad de hablar a toda la humanidad y defender valores y dimensiones de lo humano que no podemos perder", ha subrayado.