Seguridad condena la pintada contra un ertzaina y dice que esos señalamientos "atentan contra la democracia"

Pintada con una diana junto al domicilio de un ertzaina en Vitoria-Gasteiz - ESAN

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha condenado la pintada aparecida contra un ertzaina en su portal en Vitoria-Gasteiz y ha afirmado que este tipo de "amenazas y señalamientos recuerdan tiempos pasados y atentan, no solo contra el agente señalado y contra la Ertzaintza, también contra las bases de la democracia y la convivencia".

En la pintada aparecida este sábado, según ha precisado Seguridad, se puede leer "txakurra kanpora" (perro fuera) junto a la imagen de una diana y un hacha y una serpiente.

El departamento ha condenado el señalamiento y las amenazas contra agentes de la Ertzaintza y ha afirmado que "este tipo de amenazas y señalamientos recuerdan tiempos pasados y atentan, no solo contra el agente señalado y contra la Ertzaintza, también contra las bases de la democracia y la convivencia".

Asimismo el departamento de Seguridad ha trasladado su solidaridad al agente señalado, así como a todos los agentes de la Ertzaintza que "día a día trabajan por la seguridad y la convivencia de la sociedad vasca".