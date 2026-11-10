Seguridad gestionará en Bilbao 113,4 millones en 2027, el 86,6% para personal, y destinará 8,85 millones a inversiones

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BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao dispondrá en 2027 de un presupuesto de 113.474.700 euros, el 86,6% destinado a gastos de personal de la plantilla de Bomberos y Policía Local, y destinará 8,85 millones de euros a inversión, lo que supone 2,69 millones más que en 2026, de los que 5,8 millones se reservarán a la construcción del nuevo parque de Bomberos y Bomberas de Deusto.

La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, ha presentado este martes, en comisión, el presupuesto de su área para 2027, que alcanza los 113.474.700 euros, frente a los 104.975.500 euros del ejercicio anterior, lo que supone casi 8,5 millones de euros adicionales, un refuerzo, ha subrayado la edil, "especialmente significativo de las inversiones en medios materiales, vehículos, tecnología y equipamiento de emergencia.

Sin incluir el capítulo de personal, las cuentas de Bilbao para 2027 ascienden a 15.154.000 euros, un 24,9% más que este año, un incremento, ha destacado la edil, que demuestra que "el esfuerzo no se limita a atender las necesidades de la plantilla, sino que también se dirige a reforzar los recursos materiales, técnicos y operativos de los servicios de seguridad y emergencias".

A gastos de personal, capítulo 1, se destinarán 98.320.700 euros, frente a los 92.847.400 de este año, lo que supone una variación de 5.473.300 euros, equivalente a un más 5,89%.

Por su parte, para el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, se reservan 6.305.700 euros, lo que supone un aumento de 336.300 euros respecto a los 5.969.400 euros de 2026, equivalente a un más 5,63%.

En cuanto a inversiones reales, la partida asciende a 8.848.300 euros, frente a los 6.158.700 de 2026, lo que supone un aumento de 2.689.600 euros (+43,67%).

La partida destinada a personal representa el 86,64% del total de presupuesto del área, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios suponen el 5,56% y las inversiones reales alcanzan un 7,80%.

Arregi ha destacado que una de las principales apuestas del presupuesto para 2027 es la dotación de "más y mejores medios" para la Policía Municipal y los servicios de emergencia, con el objetivo de que sus profesionales puedan desarrollar su trabajo "en las mejores condiciones".

Entre las principales partidas destaca la destinada a la renovación de la flota de vehículos de la Policía Municipal, con 1.135.000 euros. También se contempla la adquisición de una nueva bomba urbana pesada, con una inversión de 550.000 euros, y la compra de equipos y materiales de intervención para el Servicio de Bomberos y Bomberas, por un importe cercano al medio millón de euros.

Estos nuevos recursos incluyen equipos de rescate en altura, cascos estructurales, equipos de respiración asistida, emisoras y mangueras, entre otros materiales necesarios para las intervenciones de emergencia.

Son inversiones que buscan "mejorar la eficacia de los servicios, facilitar el trabajo de las y los agentes y dotar a la Policía Municipal de herramientas cada vez más avanzadas", ha remarcado Arregi.

En cuanto a los gastos en Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi ha destacado la partida de 5.293.325 euros, fundamentalmente para el nuevo contrato de servicio de retirada de vehículos y gestión del depósito municipal, se contará con una dotación de 2.444.442 euros para continuar renovando las grúas. Este año, ha recordado la edil, se contará con dos nuevas y para 2027 hay otras dos presupuestadas, a la que se sumará otra más ya licitada.

A suministro vestuario se destinarán 805.600 euros y a suministro de material técnico y especial, como defensas extensibles y munición, un total de 231.605 euros.

A renting de vehículos policiales y de vehículos indistintivos se destinarán 563.872 euros, "con una progresiva disminución del presupuesto a medida que las adquisiciones en propiedad mediante inversiones permiten recurrir menos a estas contrataciones en renting con cargo a gasto corriente", ha explicado Arregi, para añadir que en 2027 perdura una flota en renting de 21 vehículos patrulla y se van a contratar 11 vehículos patrulla rotulados y otro de siete vehículos sin distintivos por medio del renting.

Para el servicio de adiestramiento y cuidado de recursos caninos se habilitará una partida de 195.000 euros para mantener la atención a nueve perros.

A estudios, trabajos técnicos y servicio de consultoría se destinarán 140.000 euros, mientras que para el mantenimiento de aplicaciones como Bilbopol se contemplan 202.510 euros.

En cuanto programa de fomento la convivencia ciudadana la partida es de 107.375 euros, destinada a la realización de estudios basados en encuestas sobre victimización y percepción de la seguridad y los Servicios de Policía Municipal.

PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

En cuanto a la Dirección de Protección Civil y Emergencias, el presupuesto para gasto corriente asciende a 904.800 euros, habiendo sufrido un incremento de 140.050 euros para adecuarlo a la realidad del servicio y a las subidas del mercado.

Las partidas más importantes de este capítulo corresponden al mantenimiento del parque móvil, con 197.000 euros, y material de entrenamiento e intervención, con 347.450 euros, lo que supone 70.000 euros más para, además de hacer frente al mantenimiento de material del servicio de bomberos, poner en marcha un contrato de mantenimiento de emisoras Tetra.

INVERSIONES

En cuanto a inversiones reales, la Dirección de Seguridad Ciudadana totaliza 1.806.300 euros, siendo "las más significativas" la renovación de flota, con 1.135.000 euros. De este total, 210.000 euros se destinarán a dos vehículos grúa, 60.000 euros para un vehículo sin distintivo, 635.000 euros para 13 vehículos patrulla, 80.000 euros para cuatro motocicletas y 50.000 euros para un furgón para taller.

Para actuaciones relacionadas con las dependencias de la Policía Municipal se reservan 103.000 euros, de los que 53.000 euros serán para la mejora de barreras y videovigilancia en la sede de Miribilla y 50.000 para atención a la ciudadanía en esta misma comisaría. También han presupuestos 41.600 euros para para programas de registro de visitas a dependencias y el EDR, sistema que para extraer la información de los vehículos.

También se destinarán varias partidas a la modernización tecnológica y en la incorporación de nuevas herramientas para mejorar la eficacia de los servicios de seguridad. En este ámbito, el presupuesto contempla recursos para ampliar los sistemas de videovigilancia en las vías públicas (50.000 euros), "pensando en la zona de Bailén y Siervas de Jesús", ha indicado Arregi.

Asimismo, a adquirir cámaras corporales para los agentes se destinarán 58.000 euros y para mejorar las herramientas de investigación de matrículas y gestión de atestados se han presupuestado 142.700 euros.

Además, se prevé la renovación de equipos de radar y el refuerzo de los sistemas de comunicaciones y gestión policial (45.000 euros).

PARQUE DE BOMBEROS DE DESUTO

En cuanto a la Dirección de Protección Civil y Emergencias, el presupuesto global asciende a 7.042.000 euros, un incremento del 99,83%, debido, sobre todo, a la construcción del nuevo parque de bomberos en Deusto, que dispone de una partida de más de 5,8 millones de euros en 2027 y de otros 5.786.301 de créditos de compromiso plurianuales para el siguiente ejercicio.

Amaia Arregi, que no ha concretado la fecha que barajan para la finalización de las obras porque es competencia del área de Obras Públicas y Servicios, ha dicho que, desde el área de Seguridad, lo que quieren es que esté concluida "cuanto antes" porque la situación del parque de Deusto "no es la óptima ni mucho menos".