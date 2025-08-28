Seguridad Social reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad de una trabajadora de una empresa de limpieza

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial de la Seguridad Social de Bizkaia ha reconocido recientemente como accidente laboral la baja por ansiedad sufrida por una trabajadora de limpieza de la empresa Clequali SL. La resolución establece que la dolencia está directamente vinculada a las condiciones y al entorno de trabajo.

En un comunicado, CCOO de Euskadi ha recordado que en su solicitud de reconocimiento argumentó que la trabajadora atravesaba un conflicto laboral con sus superiores y que había reclamado "sin éxito" la activación del protocolo de "conductas inapropiadas" en su centro de trabajo. La Inspección de Trabajo también instó a la empresa a poner en marcha dicho protocolo.

Según un informe de Osalan, el procedimiento aplicado por Clequali SL es "inadecuado" y presenta "graves carencias: limita los conflictos laborales únicamente a situaciones de acoso; no contempla cómo actuar ante otras conductas inadecuadas; carece de fase de seguimiento tras la resolución del caso; y no planifica medidas preventivas específicas en la evaluación de riesgos psicosociales".

Para CCOO, este protocolo es "uno de los peores ejemplos" en la materia. "En lugar de centrarse en la organización del trabajo, intenta trasladar el problema a cuestiones personales o de salud de la trabajadora", ha denunciado el sindicato.

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha criticado que Clequali no haya creado una comisión paritaria con participación sindical. "Es un mecanismo básico para analizar debidamente este tipo de situaciones y así lo refleja también el informe de Osalan", ha advertido, para añadir que "las malas prácticas en prevención de riesgos psicosociales generan daños que se repiten y que derivan en bajas médicas prolongadas".

En este sentido, CCOO ha rechazado que se intente explicar el problema "desde el discurso sobre el absentismo" y subraya que la solución pasa por mejorar las condiciones y la organización del trabajo.