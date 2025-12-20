Seguridad Social reconoce como víctima del amianto a un trabajador de Patricio Echeverria fallecido de cáncer

SAN SEBASTIÁN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social de Gipuzkoa ha reconocido como víctima del amianto a un trabajador de la empresa Patricio Echeverria, --posterior Bellota Herramientas y Bellota Agrisolutións, que estuvo trabajando entre 1977 y 2017 en la sección de Azadas, Rejas y cultivadoras, tanto en Estampación, Temple o Forja--, 22 meses más tarde de fallecer, al padecer adenocarcinoma pulmonar.

Según ha informado la Asociación vasca de víctimas del amianto, Asviamie, la Seguridad Social reconoce que la enfermedad y fallecimiento del operario fueron derivados del cáncer ocasionado por el amianto y otros productos cancerígenos inhalados, por lo que mejora las prestaciones de Viudedad y Muerte y Supervivencia.

En un comunicado, ha señalado que la empresa no informó a la víctima del riesgo del amianto y otros tóxicos. "No les dio las prendas de protección necesarias, ni adoptó las medidas prevención que la legislación exigía. Pese a la presencia y manipulación del amianto en los hornos, la empresa eludió evaluar el riesgo, comunicar a la Autoridad Laboral el listado de trabajadores expuestos al amianto, para que pudieran acceder a un Plan de Vigilancia sanitaria", ha añadido.

Un año más tarde de su fallecimiento, tras la investigación realizada por Osalan, se incluyó al empleado en el Fichero de trabajadores posiblemente expuestos al Amianto de Euskadi, que, en la actualidad, tiene inscritos a 18.224 trabajadores.