Seis cooperativas industriales de Álava crean la asociación Batera para sumar capacidades y fortalecer el modelo social

Batera, asociaicón de cooperativas industriales de Álava - BATERA

VITORIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Batera, la nueva asociación integrada por seis cooperativas industriales de Álava, RPK, i+Med, Udapa, Loramendi, Aurrenak y Goros, se presenta en sociedad con el propósito común de "sumar capacidades para fortalecer el modelo cooperativo como motor de desarrollo económico y social en el Territorio".

El acto de presentación de la asociación se ha celebrado esta tarde en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz con la participación de más de 200 personas vinculadas al mundo cooperativo y a agentes referentes de otras instituciones.

Sus impulsores han señalado que Batera surge como un espacio de encuentro y acción conjunta para construir un futuro "más sostenible, justo y próspero, conectando personas, ideas y empresas desde una visión compartida", ya que "la unión multiplica el impacto por lo que las pequeñas acciones colectivas pueden generar grandes transformaciones".

Su vicepresidente, Koldo López de Robles, ha manifestado que Batera se presenta "en estos momentos en los que la inestabilidad geopolítica acecha por doquier y que el individualismo impera en la sociedad", con el objetivo de "demostrar que gracias a la intercooperación se pueden liderar grandes retos de futuro".

La asociación trabajará para difundir el cooperativismo como fórmula empresarial de alto impacto social y para acercar este modelo a las nuevas generaciones y a quienes quieren emprender, poniendo en valor sus principios de "colaboración, sostenibilidad, participación, transparencia, compromiso social y transformación desde lo local".

"Las cooperativas estamos arraigadas en el territorio y trabajamos para impactar positivamente en nuestro entorno. Somos empresas resilientes y autogestionadas en las que las personas se sitúan en el centro y, por eso, somos capaces de ofrecer empleos de calidad que aportan seguridad, estabilidad laboral y mucho crecimiento profesional", ha destacado López de Robles.

Hasta el momento son seis las cooperativas que están adheridas a la asociación, pero desde Batera se han mostrado abiertos a nuevas incorporaciones que ayuden a la perdurabilidad de este proyecto de intercooperación y que, al mismo tiempo, contribuyan a fortalecer el modelo cooperativo en el territorio.

1.500 EMPLEOS

Batera es una iniciativa colaborativa que agrupa a empresas de diversos sectores bajo el paraguas del cooperativismo. Esta asociación actúa como puente hacia "un futuro sostenible, impulsando el desarrollo del tejido empresarial y el impacto social en el territorio".

Entre las seis empresas aglutinan a más de 1.500 trabajadores, mientras que la inversión común realizada a lo largo de 2025 asciende a cerca de 60 millones de euros.