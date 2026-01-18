Seis heridos en dos accidentes en la AP-68 sentido Bilbao

BILBAO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AP-68 ha registrado la tarde de este domingo dos accidentes que se han saldado con un total de seis heridos y ha obligado al cierre total de la vía a la altura de Orozko en sentido Bilbao durante una hora, aunque se ha reabierto al tráfico hacia las 18.00 horas, ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El primero de los incidentes, a las 16.00 horas, ha tenido lugar en el término municipal de Orozko. Un vehículo se ha salido de la calzada y el incidente se ha saldado con tres personas heridas trasladadas al Hospital de Galdakao.

Una hora más tarde, hacia las cinco de la tarde, un accidente apenas un kilómetro después del anterior, a la altura de Amurrio y también sentido Bilbao, en el que se han visto implicados dos vehículos que han colisionado, ha provocado tres heridos que han precisado atención médica también en el Hospital de Galdakao.

Como consecuencia del segundo incidente la Ertzaintza ha procedido al cierre total de la vía, que hacia las 18.00 horas ha reabierto tan solo el carril izquierdo de la circulación en sentido Bilbao.

Por otra parte, en la BI-625 a la altura de Zarátamo en sentido Bilbao ha tenido lugar una salida de calzada de un vehículo que mantiene el carril izquierdo cortado. Un ocupante del vehículo ha sido trasladado al Hospital de Galdakao.