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BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis municipios vascos -Bilbao, Leioa, Barakaldo Santurtzi, Portugalete y Vitoria-Gasteiz- se adherirán el 30 de noviembre a la campaña de Amnistia Internacional contra la pena de muerte "Ciudades por la vida". En concreto, estos municipios iluminarán algunos de sus edificios emblemáticos para reivindicar la abolición de la pena capital.

"Ciudades por la Vida" se convoca desde 2002, y agrupa a más de 60 organizaciones internacionales, con la participación de más de 2.500 ciudades, según ha informado Amnistía Internacional en un comunicado.

Amnistía Internacional ha recordado que en 2025, las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 1981, ya que fueron, al menos 2.707 en 17 países, un 78% más que en 2024.

Por ello, un total de seis municipios de la Comunidad Autónoma Vasca volverán a adherirse este año a la campaña "Ciudades por la Vida", la movilización internacional que reivindica la abolición de la pena de muerte a escala global y que ha implicado hasta la fecha a más de 2.500 ciudades de todo el planeta.

Bilbao, Leioa, Barakaldo, Santurtzi y Portugalete en Álava, además de la capital alavesa, se sumarán el lunes 30 de noviembre a una iniciativa que se caracteriza por la iluminación de edificios emblemáticos de las ciudades participantes.

La casa consistorial de Vitoria-Gasteiz, el Palacio Yohn del Casco Viejo de Bilbao, la Caja Metafísica de Oteiza junto al polideportivo Sakoneta de Leioa, la Torre del Reloj del Ayuntamiento de Barakaldo, la Casa Torre de Santurtzi y el polideportivo Pando-Aisia de Portugalete serán los edificios que se iluminarán en Euskadi con motivo de esta campaña mundial.

Amnistía Internacional, que es una de las organizaciones promotoras de esta iniciativa, ha organizado además actividades complementarias en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz. Concretamente en Bilbao, las actividades se desarrollarán entre las 18.00 y las 20.00 frente a la fachada principal del edificio iluminado, el palacio medieval de la calle Santa María que es actualmente centro cívico y está ubicado en la confluencia de las calles Santa María, Pelota y del Perro.

Además, activistas de la organización procederán a la lectura de un manifiesto, ejecutarán una performance que representará un ahorcamiento y recogerán firmas contra la pena capital, además de repartir pasquines con datos sobre la pena de muerte en el mundo.

El acto contará con acompañamiento musical a cargo de estudiantes del Conservatorio de Música Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao. Por su parte, activistas de Amnistía Internacional de Vitoria-Gasteiz estarán presentes entre las 12.00 y las 14.00 en la Plaza Celedones de Oro, junto a la sede central de Correos, para proceder a la lectura del manifiesto contra la pena de muerte a las 13.00, y a la recogida de firmas para la abolición definitiva de la pena capital.