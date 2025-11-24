Seis personas heridas leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves este lunes tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en la carretera GI-2630, en la localidad guipuzcoana de Oñati.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente se ha producido pasadas las 13.00 horas en la GI-2630 en San Prudencio. Hasta el lugar se han trasladado efectivos de emergencias, ertzaintza y ambulancias.

Cuatro de las personas heridas, todas ellas de carácter leve, han sido trasladadas al Hospital del Alto Deba de Arrasate y otros dos al de Zumarraga. El vehículo ha sido retirado de la vía pasadas las 15.00 horas.