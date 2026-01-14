La Selección Vasca de Pelota da inicio a la temporada de sidrerías de Gipuzkoa en Petritegi de Astigarraga, en Gipuzkoa - UNANUE-EUROPA PRESS

La cosecha de manzana de 2025 ha dado lugar a la producción de alrededor de 3,1 millones de litros de DO Euskal Sagardoa

ASTIGARRAGA (GIPUZKOA), 14 (EUROPA PRESS)

Representantes de Euskal Pilota Selekzioa ha dado inicio este miércoles, en la sidrería Petritegi de Astigarraga, a la nueva temporada de sidrerías de Gipuzkoa. La cosecha del 2025 ha sido mayor que la anterior y se han producido alrededor de diez millones de litros de sidra, de los cuales 3,1 millones de litros se incluyen en la Denominiación de Origen Euskal Sagardoa.

En esta XXXIII edición del Sagardo Berriaren Eguna, los protagonistas han sido los integrantes de la Selección Vasca de Pelota, que han abierto el 'txotx' en la sidrería Petritegi al grito de 'Gure Sagardo Berria', (nuestra nueva sidra, en euskara).

Antes de este acto, en la plaza de Erribera Kulturgunea de Astigarraga, han protagonizado también la plantación de un manzano nuevo, en un acto simbólico.

En Petritegi, el 'Sagardo Berria' se ha iniciado con el ritual coreográfico de la apertura del 'txotx', con el que los sidreros han acompañado a los pelotaris hasta la 'kupela' para dar inicio a la nueva temporada de sidrerías.

Con la llamada de los txalapartaris en la entrada de la sidrería, los dantzaris han bailado la 'sagar dantza'. A continuación, la 'soka dantza', formada por los productores de Sagardun, ha acompañado a los miembros de Euskal Pilota Selezkioa a la 'kupela' para degustar el primer caldo de la temporada, "más ligero y con un 6% de alcohol".

"GURE SAGARDO BERRIA"

En ese momento, los representantes de la selección vasca de pelota han pronunciado el tradicional 'Gure Sagardo Berria' ('Nuestra nueva sidra') con el que ha quedado abierta la primera 'kupela' de sidra.

Previamente, en la casa de cultura Erribera se han dado a conocer los detalles de la cosecha de 2025 en la que se han producido alrededor de diez millones de litros de sidra. De ellos, 3,1 millones de litros bajo la Denominiación de Origen Euskal Sagardoa en 46 sidrerías: 2.965.000 litros en Gipuzkoa, 40.000 en Araba y 95.000 en Bizkaia.

Además, en 2025 se recolectaron 4,4 millones de manzanas para elaborar Euskal Sagardoa. La primera sidra degustada por Euskal Pilota Selekzioa en Petritegi se ha elaborado con las variedades de manzana Urtebi Txiki, Urtebi Handi y Errezila, entre otras. En la elaboración se han utilizado mayoritariamente manzanas acidas de maduración tardía.

La sidra presenta "un color amarillo verdoso y destaca la presencia del 'granillo' en el vaso", mientras que en nariz tiene "mucha intensidad aromática con destacadas notas cítricas, como lima o limón" y al degustarla "destaca por su frescura y el equilibrio entre la acidez, la 'grasa' y un sutil amargor".

El acto, que reúne al sector sidrero y supone el inicio de la temporada de sidrerías, ha contado con una amplia representación institucional con representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Astigarraga, encabezado por el alcalde, Xabier Urdangarin.