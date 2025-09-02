La 'Semana del Pintxo de Álava' permitirá disfrutar de la alta cocina en miniatura entre el 4 y 14 de septiembre

Archivo - Un camarero elabora pintxos en la semana del Pintxo de Álava - Pablo González - Europa Press - Archivo

Una docena de establecimientos de Vitoria-Gasteiz y Páganos se disputan el título del 'Pintxo de oro'

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'Semana del Pintxo de Álava' permitirá disfrutar de la mejor cocina en miniatura entre los días 4 y 14 de septiembre en una docena de bares y restaurantes de Vitoria-Gasteiz y la localidad alavesa de Páganos, establecimientos finalistas que se disputarán el prestigioso título del 'Pintxo de oro' ante un jurado profesional en una jornada de cocina en vivo que tendrá lugar el 17 de septiembre en la Peña Vitoriana.

La concejala de Promoción Económica, María Nanclares, la diputada de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, y el director de la Semana del Pintxo de Álava, Rubén González, han presentado este martes este evento gastronómico que busca "dinamizar la hostelería local una vez concluida la temporada de verano y consolidar Vitoria-Gasteiz y Álava como destino gastronómico".

Ciudadanía y visitantes van a poder degustar así, a partir de este jueves 4 de septiembre, las propuestas más creativas de la gastronomía alavesa en miniatura en una docena de establecimientos hosteleros de la capital alavesa y Páganos.

Además de degustar los pintxos, los ciudadanos podrán ser jurado para el conceder el premio al 'Pintxo popular'. Así, en cada uno de los 12 establecimientos, habrá instalada una urna donde los clientes podrán votar la creación en miniatura que más les haya gustado. Una vez concluido el plazo de degustación el 14 de septiembre, se procederá al recuento de todos esos votos emitidos que determinará el ganador de la categoría.

La final del concurso se disputará el miércoles 17 de septiembre en las instalaciones de la Peña Vitoriana. Los 'chefs' de los establecimientos finalistas cocinarán en vivo sus propuestas y un jurado profesional probará y elegirá los pintxos ganadores de este certamen gastronómico a los que premiará con título de 'Pintxo de oro', 'Pintxo de plata' y 'Pintxo de bronce', para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente, además de la tradicional 'txapela'.

El establecimiento y 'pintxo' ganador representará a Álava y a SEA Hostelería en el Campeonato Oficial Hostelería de España Tapas y Pintxos 2026 que se celebrará en enero de 2026 durante la feria 'Madrid Fusión'.

Con esta cita gastronómica, Vitoria-Gasteiz y Álava vuelven a situarse como referentes de creatividad y sabor, impulsando la hostelería local y acercando a ciudadanos y visitantes la excelencia de sus profesionales.