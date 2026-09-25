La serie 'Kill Jackie', con Catherine Zeta-Jones, se presenta en primicia internacional en una gala en Bilbao

Visita al rodaje de 'Kill Jackie' de la diputada general de Bizkaia y el alcalde de Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Kill Jackie', protagonizada por Catherine Zeta-Jones, se presentará en primicia internacional el próximo martes, 29 de septiembre, en Bilbao con una gala y alfombra roja en el Euskalduna en la que estarán presentes la propia actriz galesa, y sus compañeros de reparto Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams y Julian Rhind Tutt, según han informado la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento bilbaíno.

'Kill Jackie' se rodó el pasado año durante 20 semanas en diversas localizaciones de Bizkaia, así como en Londres y Swansea. Zeta-Jones, ganadora de un Óscar, un BAFTA y un premio Tony, regresará, junto a otros actores de la serie, la próxima semana a Bilbao para su presentación en primicia internacional.

Para ello, se llevará a cabo el martes, 29 de septiembre, "una gran gala y alfombra roja" en el Euskalduna, donde se realizará la proyección exclusiva de dos capítulos a partir de las 20.00 horas.

Al acto acudirán el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, además de la propia Catherine Zeta-Jones, Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Darci Shaw, Julian Rhind Tutt, Christine Adams y Hattie Hook. También estará presente el director, Damon Thomas, el showrunner Tom Butterworth, el productor ejecutivo, Peter Lawson, y el productor José Luis Escolar.

La presentación en Bilbao será el preámbulo al estreno que se realizará el 2 de octubre en HBO Max en España, Portugal, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Francia y Bélgica. Por su parte, Prime Video la emitirá en Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Turquía, Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y Canadá y AMC en Estados Unidos.

'Kill Jackie', es una serie ocho episodios, basada en la novela 'El precio que pagas' de Nick Harkaway, que escribe bajo el seudónimo de Aidan Truhen y que es hijo del conocido escritor John Le Carré, han explicado desde las instituciones vizcaínas.

A lo largo de la serie se mostrarán "distintas y numerosas localizaciones muy reconocidas" de Bizkaia, junto a puntos de Londres y Swansea (Gales). El 78% de los espacios que aparecen en la serie son escenarios del territorio vizcaíno y el 22% restante, Reino Unido, Gipuzkoa y Navarra.

Según han destacado, el tráiler de la serie "deja ver algunos de los escenarios más reconocibles, con Catherine Zeta-Jones paseándose en vestido de noche frente al Museo Guggenheim.

También incluye planos aéreos sobrevolando el puente de La Salve y el monumento al Sagrado Corazón, así como escenas en un supuesto aeropuerto repleto de jets privados. "En una de las secuencias más espectaculares, la terminal salta por los aires, aunque en realidad se trata de la terminal de cruceros de Getxo", han avanzado.

La serie muestra además un salto al vacío desde las escaleras del barrio bilbaino de Solokoetxe, a la protagonista ascendiendo hacia la ermita de San Juan de Gaztelugatxe y al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, en la Gran Vía, que se transforma "en un exclusivo hotel londinense". Otras escenas transcurren en las galerías de Punta Begoña, en Getxo, donde aparecen varios sicarios, y en una piscina con vistas a la bahía de La Concha de San Sebastián.

MÁS DE 200 PROFESIONALES

Más de 200 profesionales han participado en esta producción británica. La dirección principal corre a cargo de Damon Thomas, conocido por su trabajo en 'Killing Eve', mientras que Tom Butterworth, vinculado a 'Gangs of London', ejerce como showrunner de la serie.

Junto a Zeta-Jones aparecen Óscar Jaenada, Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt, Karlis Arnolds Avots, Set Sjöstrand, Tadashi Ito, Sebastián Armesto, Julian Barratt, Gavin Spokes, Jonathan Cake, Bamshad Abedi-Amin, Bill Paterson y Ron Perlman.

'Kill Jackie' está coproducida por Fremantle y Steel Springs Pictures y cocreada por Conor Keane, Tom Butterworth, Peter Lawson y Damon Thomas. Los productores ejecutivos son Peter Lawson y José Agustín Valdés, por parte de Steel Springs Pictures, y Tom Butterworth, Damon Thomas, Catherine Zeta-Jones, junto con Rebecca Dundon, Dante Di Loreto y Jeffrey Levine.

Conor Keane ha coescrito la adaptación televisiva, además de productor asociado. Nick Harkaway ejerce de consultor ejecutivo de la serie y Deabru Kalea Filmeak, de José Luis Escolar, supervisó la producción de la serie en Bizkaia y Reino Unido.

La serie está protagonizada por Jackie Price (Catherine Zeta-Jones), que "lleva veinte años viviendo una vida de lujo: viajando por todo el mundo, vendiendo obras de arte y, sobre todo, intentando mantener el anonimato tras escapar de un pasado peligroso como traficante internacional de drogas".

Sin embargo, "justo cuando la vida empieza a resultarle un poco aburrida, esta da un giro repentino y letal al descubrir que 'Los Siete Demonios', un grupo formado por los sicarios más temibles del mundo, han sido contratados para matarla". Suponiendo que alguien de su pasado está detrás de todo ello, Jackie Price "se embarca en un plan descabellado y peligroso: acabar con 'Los Siete Demonios' uno a uno antes de que la maten.