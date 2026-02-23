El servicio de autobús urbano de Hondarribia, Hiribusa, se pondrá en marcha este martes

Pesentación del nuevo servicio hiribusa. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Hondarribia contará, por primera vez, a partir de este martes con servicio de autobús urbano, Hiribusa. El servicio, que conectará los barrios con el centro urbano, comenzará con un vehículo provisional, ya que el Ayuntamiento ha priorizado que la ciudadanía pueda "utilizarlo lo antes posible", y estará integrado en el sistema Mugi.

En alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, y la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, han explicado que el vehículo definitivo, 100% eléctrico, llegará "en verano", pero "la ciudadanía necesita el servicio" y, por eso, hasta entonces se prestará con un vehículo provisional.

Enparan ha destacado que Hiribusa supone "un paso importante para transformar el modelo de movilidad, poniendo a disposición de la ciudadanía un transporte público moderno, sostenible e inclusivo". Por su parte, Domínguez ha señalado que la puesta en marcha de este nuevo autobús urbano es fruto de la "estrecha colaboración que durante muchos meses han mantenido el ayuntamiento, la Autoridad del Transporte y la Diputación".

"No ha sido un camino sencillo, pero este nuevo autobús va a suponer un hito en la conectividad de Hondarribia y va a cambiar la vida de muchas vecinas y vecinos, que, independientemente de si tienen vehículo privado o no, ahora van a ver garantizada su movilidad con un servicio de transporte público, generando así igualdad de oportunidades entre todas las personas", ha indicado.

Además, ha subrayado que "se complementará con el servicio de Lurraldebus, permitiendo transbordos ágiles, cómodos y gratuitos gracias a Mugi".

El nuevo autobús urbano conectará el cementerio, el ambulatorio, los centros educativos, el centro comercial y el casco urbano. Además, conectará en la calle Foru (a la altura de Arroka), con la línea E25, en Foru Kalea 3, con las líneas E20, E25 y E27 y en Sabino Arana Kalea con la línea E21 de Lurraldebus.

El Ayuntamiento recogerá las sugerencias de la ciudadanía a través de la web municipal para ajustar paradas, horarios y frecuencias. El diseño del vehículo definitivo también será elegido por la propia ciudadanía entre tres propuestas. La votación estará abierta del 24 de febrero al 16 de marzo en la página web municipal.