El Servicio de Igualdad de Vitoria aumenta un 24% el presupuesto dedicado a la prevención de la violencia machista

VITORIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contará con 730.000 euros en los presupuestos de 2026, un 6,57% más respecto a este año, y aumentará un 23,81% las partidas dedicadas a los programas de prevención y sensibilización en el marco de la violencia machista, hasta los 130.000 euros, según la propuesta del Gobierno municipal.

De esta manera, se da continuidad a la formación para sectores clave como el comercio, hostelería y locales de ocio nocturno, así como con campañas dirigidas a la juventud. Se amplían también los puntos violeta en espacios festivos, extendiendo horarios y presencia, ha detallado la concejala del área, Ana López de Uralde, en un comunicado.

La Casa de las Mujeres, por su parte, seguirá ofreciendo servicios, encuentros y espacios de organización para colectivos feministas y mujeres de diferentes orígenes. "La Escuela de Empoderamiento Feminista mantendrá una programación sólida que fomente el liderazgo, la participación y el pensamiento crítico. Para ello, ampliamos la partida en el presupuesto pasando de 245.000 euros a 315.000 euros, lo que se traduce en un 28,57% más", ha subrayado la concejala.

Además, el Servicio refuerza la convocatoria de subvenciones con 10.000 euros más a iniciativas como el callejero paritario, los Premios Naiperas o a las asociaciones de mujeres.

"El presupuesto de Igualdad 2026 refuerza tres ejes estratégicos: la prevención de la violencia machista, el empoderamiento feminista y el apoyo al tejido asociativo y acciones de ciudad", ha expresado la concejala.

UN 25% MÁS PARA CONVIVENCIA

Por su parte, la propuesta del Servicio para la Convivencia y la Diversidad incrementa un 25,43% el presupuesto de cara a 2026, e incluye dos nuevas partidas: una de 43.000 euros para dinamizar el Plan de Accesibilidad Universal y otra, de 25.000, para la conmemoración del aniversario del 3 de marzo.

Dentro del presupuesto de Convivencia, que alcanza los 705.000 euros, uno de los grandes pilares es el Plan de Convivencia y Diversidad 2023-2030, que cuenta con 130.000 euros. "Este documento nos invita a construir una ciudad inclusiva y libre de discriminación. Lo desarrollamos, como no podía ser de otra manera, de forma participativa", ha explicado el concejal del área, Pascual Borja.

El importe destinado a subvenciones y convenios aumenta un 9,5% el importe, y alcanza los 309.000 euros. "Un apoyo imprescindible para las entidades que trabajan sobre el terreno, que responden de forma ágil a las necesidades emergentes en materia de convivencia y diversidad", ha destacado el edil.

El convenio más destacado es el de Goian, que alcanza los 147.000 euros. "Con este proyecto socio-educativo buscamos favorecer la convivencia desde el respeto, la comunicación y la cooperación de las distintas personas, colectivos, y entidades que compartimos un territorio. La iniciativa arrancó en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz, pero la estamos extendiendo a otros barrios de nuestra ciudad", ha subrayado.

Otra de las partidas que sube significativamente es la destinada a sensibilización, dotada con 80.000 euros y que tiene su máxima expresión en el programa 'Aprender a Convivir'. Esta iniciativa se suma a la 'Estrategia Antirrumores', a la que se destinarán 45.000 euros.

"Con esta hoja de ruta queremos fortalecer la Convivencia en Vitoria-Gasteiz, un objetivo que debemos compartir quienes la habitamos, pero especialmente las personas que desempeñamos puestos de responsabilidad", ha valorado Pascual Borja.