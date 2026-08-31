El servicio itinerante Berdindu ofrecerá el viernes atención a personas LGTBIQ+ en Orduña (Bizkaia)

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BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio itinerante Berdindu llegará este próximo viernes, 4 de septiembre, a Orduña para ofrecer atención, acompañamiento y asesoramiento a personas LGTBIQ+, familiares y entidades, en colaboración con el área de Igualdad del Ayuntamiento vizcaíno.

Las personas interesadas podrán acudir entre las 11.00 y las 17.00 horas a la Foru Plaza de la localidad para recibir información y asesoramiento sobre identidad y orientación sexual, legislación LGTBIQ+, filiación o educación en diversidad sexual, entre otras cuestiones.

El servicio, puesto en marcha por el Gobierno Vasco, está dirigido a todas las personas de Orduña que quieran resolver dudas o realizar consultas relacionadas con estas materias. Las personas que quieran ampliar información antes de la jornada pueden contactar con Berdindu a través del teléfono gratuito 900 840 128.