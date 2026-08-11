Los servicios de extinción siguen trabajando en el incendio controlado en el monte Idubaltza de Llanteno

Artziniega mantiene cerradas sus piscinas para que los bomberos utilicen su agua para refrescar el incendio - AYTO. ARTZINIEGA

Los bomberos refrescan la zona para evitar su reactivación y ante las altas temperaturas anunciadas VITORIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción continúan trabajando este martes en el incendio que se declaró este lunes en una zona de pinos y helechos en la confluencia de los términos municipales de Artziniega, Aiara y Gordexola, cerca de Llanteno y en el límite entre el valle de Ayala (Álava) y Las Encartaciones (Bizkaia), para evitar su reactivación.

El fuego está ya bajo control y perimetrado, pero los servicios los bomberos continúan trabajando este martes para evitar su reactivación y ante las elevadas temperaturas que padece en este día la zona, ya que se trata de un terreno muy seco y poblado de vegetación.

Además de las unidades de bomberos y guardas forestales de la Diputación Foral de Álava, se movilizaron helicópteros y hidroaviones de Bizkaia, La Rioja y Asturias. El helicóptero foral, la Brigada de Agricultura, los bomberos del parque de Laudio y la Brigada de Ayuda en Incendios Forestales del Gobierno de España procedente de Asturias continúan trabajando en la zona y también se está utilizando un 'bulldozer' para crear cortafuegos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Artziniega (Álava), sus piscinas municipales permanecerán cerradas durante todo este martes para que los medios aéreos puedan coger agua de las mismas, tal y como hicieron durante la jornada de ayer. También ha detallado que se trata de "trabajos de estabilización y apoyo para evitar posibles rebrotes" en el fuego originado en Llanteno.

Desde el Consistorio han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que tengan precaución en sus salidas a zonas forestales y eviten el riesgo de incendios, avisando ante cualquier incidencia. Estas precauciones deben extenderse, especialmente, a todas las salidas que se hagan este 12 de agosto para observar el eclipse, ya que están anunciadas altas temperaturas.

Por su parte, la asociación naturalista Uhandre Baso Biziak de Amurrio (Álava) ha expresado su preocupación en un mensaje difundido en redes sociales. El colectivo ha destacado que la labor de prevención durante todo el año es tan importante como los medios para extinguir el fuego, y ha defendido que el debate sobre el modelo forestal es "absolutamente necesario".