Sestao acoge la escultura hiperrealista 'Mercedes' de la Fundación BBK que advierte sobre la soledad en mayores

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Sestao acoge hasta este viernes, 26 de septiembre, la escultura hiperrealista 'Mercedes' de la Fundación BBK, que alerta a la ciudadanía de las graves consecuencias que provoca la soledad en el colectivo de las personas mayores.

A finales de 2019 'Mercedes' apareció sentada en un banco del parque del Arenal en Bilbao, con gesto triste y la mirada perdida, llamando poderosamente la atención de las personas que pasaban cerca de ella debido a su realismo.

La acción, promovida por la Fundación BBK, consiguió generar un gran impacto mediático, poniendo el foco de atención en este problema social que en Euskadi afecta a cerca de 100.000 personas mayores, según han indicado desde el Consistorio sestaotarra.

Mercedes representa a una mujer bilbaína de 89 años que se encuentra en una situación de soledad no deseada desde hace años, contando con la única compañía de una voluntaria que la visita una vez por semana. La figura fue creada a imagen y semejanza de una mujer real por el escultor mexicano afincado en Orozko Rubén Orozco.

Esta exposición ha llegado a Sestao de la mano del Programa Herriz Herri de la Fundación BBK, según ha recordado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sestao, Carlos García de Andoin, para añadir que esta iniciativa promovida por la entidad bancaria "tiene la finalidad de acercar la cultura a los pueblos de Bizkaia, pero de una forma que nos haga sensibilizarnos sobre las situaciones sociales y los cambios que se están produciendo en el mundo contemporáneo".

En este caso concreto, ha precisado, "la muestra aborda la transición demográfica de la sociedad occidental, un fenómeno que incluye cuestiones trascendentales como los movimientos migratorios, el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población".

"La realidad es que el aumento de la esperanza de vida nos ha llevado a una etapa final de la vida en plenitud en la mayoría de los casos. Sin embargo, la exposición nos advierte que dentro del colectivo de la tercera edad hay algunas personas están viviendo un momento de soledad no deseada que tiene efectos negativos desde el de vista emocional, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista de la salud, que puede llegar a provocar incluso una muerte prematura", ha señalado el edil.

En Sestao, ha recordado, existen recursos como la asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas, y también están los centros de personas mayores, que con su oferta de talleres, excursiones y bailes contribuyen a fomentar las relaciones personales entre los vecinos de mayor edad.

La escultura de Mercedes permanecerá hasta este viernes en la Escuela de Música, "un espacio muy transitado por el que pasan muchos vecinos", ha destacado el edil, que se ha mostrado convencido de que "seguro que verla sentada sola en su banco consigue remover muchas conciencias".