Sestao (Bizkaia) repartirá 4.200 euros en premios a las personas que más conozcan sobre el comercio local

Cada vecino que responde a las preguntas por la calle podrá ganar un máximo de 150 euros, a gastar en los 44 comercios adheridos a la campaña

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao va a poner en marcha, a través de la Oficina Técnica de Comercio, un concurso titulado "¿Conoces tu comercio?", que repartirá 4.200 euros en premios y tendrá como objetivo de potenciar el comercio local y concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene consumir en los establecimientos del municipio vizcaíno.

Este concurso se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Una presentadora y un cámara de televisión recorrerán las calles de Sestao, tanto en horario de mañana como de tarde, parando aleatoriamente a vecinos.

Si aceptan concursar, la presentadora realizará tres preguntas sobre el comercio local a los participantes, disponiendo de veinte segundos para contestar cada una de ellas. Por cada respuesta correcta, la persona concursante ganará 50 euros de premio para gastar en los negocios que se han adherido en esta campaña, que son 44 en total.

De esta manera, cada participante podrá embolsarse un máximo de 150 euros para gastar en los comercios, según ha precisado el consistorio, para señalar que el premio se entregará en vales fraccionados por valor de 25 euros cada uno para que las compras se puedan diversificar entre varios locales, siendo el último día hábil para gastarlos el 20 de octubre.

Según ha explicado el concejal de Comercio, Jesús Amenedo, "esta es una campaña que desde el área de Comercio llevamos preparando desde hace tiempo con muchas ganas y mucho cariño, y si vemos que tiene una buena acogida tanto entre el comercio como entre la ciudadanía, nuestra idea es ampliar el crédito del premio y hacerla en más ocasiones". En total, el Ayuntamiento repartirá 4.200 euros en premios a través de esta primera edición del concurso.

Amenedo ha señalado también que esta es una campaña "novedosa" dentro de las acciones que organiza la Oficina Técnica de Comercio, de ahí que anime a la ciudadanía "a que cuando vean una cámara y una presentadora, no se corten y se acerquen a responder las preguntas".