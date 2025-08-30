Sestao invierte 1,1 millones en un área de actividades turísticas en la Dársena de La Benedicta

El proyecto incluye un pabellón turístico y hostelero, que actúa como hito urbano y nodo de acogida desde la ría

Sestao Berri 2010 ha sacado a licitación la redacción del Proyecto Básico, del Proyecto de Ejecución, la Dirección Facultativa y la ejecución de las Obras, para la implantación de infraestructuras turísticas y recreativas, así como la restauración ambiental y paisajística de la Dársena de La Benedicta, con el fin de transformar este espacio en un área multifuncional que acoja actividades turísticas y de ocio.

Con un presupuesto de 1,1 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de siete meses, la Sociedad encargada de la regeneración Socio urbanística de la parte baja de Sestao ha dado de plazo hasta el 15 de septiembre para que las empresas interesadas en ejecutar los trabajos presenten sus ofertas.

Según recogen las bases del concurso, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Dársena de la Benedicta se localiza en una franja estratégica del frente fluvial de Sestao, conectada históricamente al sistema industrial y hoy "infrautilizada". Su regeneración se enmarca en la estrategia de reactivación del 'waterfront' metropolitano, incorporando usos turísticos, culturales y deportivos.

La Fase 1 responde al objetivo de activar funcional y simbólicamente el borde de la ría como puerta de entrada urbana, utilizando el turismo como vector de arranque. Se articula como una intervención rápida, visible y de alto impacto, alineada con el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR) y cumpliendo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y resiliencia climática; y constituye la base para las fases futuras: deportiva, urbana, de ocio y náutica.

Dentro del Proyecto de Turismo se incluye el pabellón turístico y hostelero, que actúa como hito urbano y nodo de acogida desde la ría. Se concibe como una infraestructura de referencia permanente con doble función: recepción e interpretación del patrimonio fluvial e industrial, y espacio de restauración y estancia, operativa todo el año.

Se plantean dos alternativas proyectuales: un edificio de dos plantas con terraza de 354,40 m2, con diseño sobrio e institucional; y una infraestructura modular de 447,50 m2, con contenedores marítimos escalonados en tres niveles, con una mayor flexibilidad e imagen innovadora. Ambas versiones integran eficiencia energética, respeto al entorno portuario y conexión directa con el paseo y el embarcadero.

También se contempla un pantalán de 36 x 2,5 metros con rampa accesible, que activará la conectividad náutica con la ría del Nervión y refuerza la centralidad fluvial. Permite el atraque turístico y fomenta experiencias ligadas al turismo azul, ocio náutico y eventos temporales.

Otro proyecto es la urbanización del borde fluvial, intervención clave que permite articular el nuevo espacio público y que incluye: consolidación estructural del muro de contención; pavimentación continua resistente entre agua y paseo; tratamientos paisajísticos con vegetación autóctona; bancos, iluminación, barandillas y mobiliario móvil; y conexión técnica para instalaciones temporales (electricidad, agua, saneamiento). Será diseñada para soportar usos flexibles y eventos estacionales ('food trucks', ferias, mercados, actividades culturales).

Según el Ayuntamiento de Sestao, la Fase 1 del Proyecto de Turismo representa una intervención quirúrgica de "alto impacto, que transforma la percepción del espacio y actúa como catalizador de la regeneración del frente fluvial de Sestao". "Su éxito dependerá de la ejecución ágil, la activación económica derivada y la continuidad garantizada del resto de fases", añade.