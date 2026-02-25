Sestao solicita financiación al Programa 2% Cultural para culminar la recuperación integral del Horno Alto nº 1

Zona zaguera del Horno Alto nº 1 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia), en colaboración con la sociedad pública Sestao Berri, ha presentado una solicitud de subvención al Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para desarrollar el proyecto denominado "Consolidación del sistema histórico del Horno Alto nº 1 de Sestao".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento ha destacado que da "un paso más" en su "compromiso firme y sostenido con la recuperación integral del principal icono del patrimonio industrial vasco, completando las actuaciones estructurales actualmente en ejecución y avanzando hacia su plena puesta en valor y musealización".

Esta intervención constituye la segunda fase del Plan Director del Horno Alto nº 1, documento estratégico redactado por el estudio de arquitectura de Ramón Garitano por encargo del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

El alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, ha subrayado que el Horno Alto nº 1 es "un símbolo de nuestra memoria colectiva y de la transformación que ha vivido Sestao en las últimas décadas". Con esta actuación, ha explicado, quieren "culminar su recuperación, garantizar su conservación a largo plazo y abrir nuevas posibilidades de uso cultural y educativo para la ciudadanía".

PROYECTO

El proyecto se centra en la recuperación de la base del Horno Alto nº 1 y de la parcela situada en su parte trasera, colindante con la línea férrea Bilbao-Santurtzi, las instalaciones de ArcelorMittal Sestao y el edificio de la antigua Escuela de Aprendices.

En concreto, se propone intervenir en una franja de terreno de 3.962 m2 situada en la base del Horno, La playa ferroviaria asociada, situada en la zona zaguera del Horno, con una superficie aproximada de 3.700 m2 y el paso inferior construido en 1955 bajo la línea férrea Bilbao-Santurtzi.

Esta fase se concibe como una actuación autónoma y complementaria que permitirá completar la recuperación estructural ya ejecutada en la fase anterior del Plan Director, dotando de coherencia funcional y espacial al conjunto del monumento. El presupuesto económico total de este proyecto asciende a 1.592.618,04 euros (IVA incluido). El Ayuntamiento asumiría una aportación de 560.365 euros, mientras 1.032.252 euros corresponden a la financiación solicitada al Programa 2% Cultural.

REHABILITACIÓN INTEGRAL

La estructura principal del Horno Alto nº 1 se encuentra actualmente en proceso de rehabilitación integral promovida por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Esta intervención contempla la recuperación y tratamiento de los elementos estructurales y metálicos dañados, y su finalización está prevista para abril de 2026.

Desde el punto de vista estructural, según ha explicado el consistorio, el monumento presenta estabilidad general, sin patologías activas que comprometan su integridad global. No obstante, ha precisado, para que el proyecto de recuperación, puesta en valor y musealización adquiera una "coherencia plena" y permita su integración en el entorno urbano, resulta "imprescindible" intervenir en los espacios que hasta ahora no han sido objeto de actuación institucional. El Ayuntamiento considera esta fase como "un paso decisivo para completar la visión integral definida en el Plan Director".

Desde el consistorio han indicado que la parcela inferior y zaguera presenta actualmente "importantes problemas de drenaje superficial", ya que la escorrentía procedente de la estructura metálica y de las superficies artificializadas no dispone de un sistema eficaz de evacuación, lo que provoca acumulaciones recurrentes de agua. La existencia de una solera continua de hormigón impide la infiltración natural, y el sistema de drenaje se encuentra inoperativo, han detallado.

Esta situación, han advertido, "limita la habitabilidad del espacio y su futura utilización pública, incluso una vez completada la rehabilitación estructural del Bien de Interés Cultural".

En cuanto a la playa ferroviaria, se observan tramos de vía visibles, otros parcialmente enterrados y sectores donde las vías fueron retiradas durante procesos de mejora ambiental y descontaminación. La pérdida de legibilidad del trazado ferroviario dificulta la comprensión del sistema productivo histórico vinculado al Horno, han apuntado

Asimismo, han añadido, se detecta vegetación espontánea y especies invasoras favorecidas por la falta de mantenimiento, así como pequeñas depresiones superficiales sin indicios de asentamientos estructurales bajo la losa de hormigón existente. La intervención permitirá recuperar la lectura histórica del conjunto industrial y garantizar su adecuada conservación.

PASO INFERIOR

El Ayuntamiento ha señalado que el paso inferior bajo la línea férrea Bilbao-Santurtzi constituye el elemento "más comprometido" del ámbito, ya que, aunque el conjunto presenta estabilidad general, los revestimientos interiores muestran un "deterioro acusado, con pérdida de material y degradación de acabados".

El tránsito continuo de trenes sobre la losa superior, unido a la ausencia de mantenimiento específico desde el cese de la actividad industrial, ha favorecido un progresivo deterioro del espacio interior. Se han detectado fisuras en los muros y no se descarta la necesidad de estudios estructurales detallados.

El sistema de drenaje está colmatado y fuera de servicio, generándose inundaciones que pueden alcanzar hasta un metro de altura tras episodios de lluvia. A ello se suma la afección permanente del nivel freático, que mantiene el ámbito en condiciones de humedad constante. Actualmente, el túnel carece de iluminación y sus accesos se encuentran clausurados, permaneciendo fuera de uso.

La rehabilitación de estos tres espacios permitirá corregir las deficiencias detectadas, garantizar su correcta conservación y adecuarlos para su incorporación al recorrido museístico del Horno Alto no 1, con el objetivo final de integrarlo plenamente en la vida urbana de Sestao, convirtiéndolo en "un elemento dinamizador desde el punto de vista cultural, identitario y de proyección exterior del municipio", ha concluido el consistorio.