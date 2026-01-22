Siemens Gamesa subraya el papel de las empresas vascas como "socios relevantes" en innovación y desarrollo industrial

Participación de Siemens Gamesa en el Foro Sectorial de Energía Eólica de Basquenergy celebrado en el BEC. - BASQUENERGY

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CTO de Siemens Gamesa, Morten Pilgaard Rasmussen, ha trasladado, en el marco del Foro sectorial de Energía Eólica de Basquenergy Cluster, la importancia del papel de las empresas vascas como "socios relevantes en innovación, ingeniería y desarrollo industrial".

Esta cita, celebrada este pasado miércoles en el BEC, reunió a cerca de un centenar de representantes de las principales empresas y agentes de I+D del sector eólico vasco en una jornada que estuvo centrada en el fortalecimiento de la colaboración tecnológica con Siemens Gamesa.

El encuentro contó con la participación de Morten Pilgaard Rasmussen, Chief Technology Officer (CTO) de Siemens Gamesa, quien compartió la visión tecnológica del grupo y su apuesta por la cooperación "con la cadena de valor para afrontar los retos estratégicos del sector".

Durante la jornada, el responsable de Siemens Gamesa expuso sus principales prioridades estratégicas en el desarrollo tecnológico, subrayando "el papel de las empresas vascas como socios relevantes en innovación, ingeniería y desarrollo industrial".

Según han destacado desde el Basquenergy Cluster, el formato de diálogo permitió una interacción directa con las organizaciones participantes, orientada a identificar "oportunidades de colaboración en ámbitos como I+D, desarrollo tecnológico e industrialización".

Como ejemplo de las capacidades de las empresas y centros tecnológicos vascos, durante la jornada se expuso al responsable de Siemens Gamesa los avances de algunos de los principales proyectos de I+D apoyados por los programas de I+D de Gobierno vasco, como Scale-UP (hybrid testing para componentes de alta fiabilidad), Integria (integridad estructural de plataformas flotantes mediante IA), Gerowind (modelado de aerogeneradores de próxima generación) o Rulet (estimación de vida útil de sistemas de fondeo y cables umbilicales).

Tras el encuentro con el sector, se celebraron dos talleres específicos con un número reducido de directivos y responsables de organizaciones vascas, centrados en los componentes de la turbina y en los retos de la energía eólica marina.

Estas sesiones, según ha subrayado el clúster de Energía, sirvieron para presentar casos de éxito específicos de entidades vascas y profundizar en la colaboración tecnológica con el fabricante de turbinas.

Basquenergy Cluster ha destacado que, con este encuentro, consolida su función como "punto de encuentro" para el intercambio tecnológico y la cooperación estratégica, "reforzando la relación a largo plazo entre Siemens Gamesa y la industria eólica vasca como base para impulsar la innovación, la competitividad industrial y el liderazgo de Euskadi en energía eólica".