'Signos y objetos. Arte Pop de la Colección Guggenheim' muestra 40 obras clave hasta el 15 de septiembre en Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el próximo 15 de septiembre 'Signos y objetos. Arte Pop de la Colección Guggenheim', una exposición patrocinada por BBK que pone de relieve el "profundo compromiso" de la Fundación Guggenheim con este movimiento artístico.

Compuesta por 40 obras clave de los autores más representativos del Arte Pop, la muestra incluye también una selección de propuestas contemporáneas que amplían el legado del movimiento, según ha informado el centro de arte moderno.

Animados por el dinamismo económico y el creciente consumismo de la sociedad estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, autores como Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist y Andy Warhol exploraron el lenguaje visual de la cultura popular (de donde procede la denominación de este movimiento) inspirándose en anuncios, revistas baratas, periódicos, vallas publicitarias, películas, cómics o escaparates.

La frialdad y el aspecto impersonal del Arte Pop suponía un ataque directo contra las tradiciones del "arte elevado", caracterizado por la expresión gestual y la libertad en la pincelada que habían preconizado los artistas del Expresionismo Abstracto de la generación anterior, como Jackson Pollock y Willem de Kooning.

CULTURA POPULAR

Las obras de esta exposición, que a menudo incluyen humor, ingenio e ironía, pueden ser interpretadas como una celebración sin ambages de la cultura popular, o como una mordaz crítica de la misma. El movimiento pop tuvo su origen en Inglaterra finales de la década de 1950 y arraigó en EE.UU. tras recibir el apoyo de algunos críticos, como el escritor y curator británico Lawrence Alloway, que acuñó el término "Arte Pop" en 1958.

El compromiso del Solomon R. Guggenheim Museum con el Pop comienza en los inicios de este movimiento. En concreto, la exposición de 1963 'Six Painters and the Object', comisariada por Alloway, que había empezado a trabajar para el Museo dos años antes, supuso la validación institucional del movimiento en un momento crucial.

Inicialmente, Alloway había pensado titular esta histórica muestra 'Signs and Objects', la frase elegida para la presente exposición de piezas de las Colecciones Guggenheim.

En las décadas siguientes, el museo neoyorquino siguió organizando importantes análisis y exposiciones antológicas dedicadas monográficamente a muchos de los pioneros del Arte Pop, como Chryssa (1961), Jim Dine (1999), Richard Hamilton (1963), Roy Lichtenstein (1969 y 1994), Claes Oldenburg (1995), Robert Rauschenberg (1998) o James Rosenquist (2003), al tiempo que siguió construyendo una colección de ejemplos icónicos de este movimiento que se incluyen en esta presentación.

CATTELAN

Maurizio Cattelan también interactúa con iconos familiares, presentando al personaje Pinocho, de la película animada clásica de Walt Disney de 1940, en un cuadro trágico. Signos Incorporando el lenguaje visual de la cultura comercial y la publicidad, los artistas pop abordaron temas que el "arte elevado" consideraba como vulgares.

Esa adopción de las formas populares se ha interpretado como una entusiasta afirmación de la cultura estadounidense y como un irreflexivo maridaje con lo "inferior".

A menudo se le atribuye a Richard Hamilton la fundación del Arte Pop. Hamilton pertenecía al Independent Group, que a principios y mediados de la década de 1950 en el Reino Unido apoyó las nuevas tecnologías y la cultura de masas como plataforma de producción de arte visual.

Algunos ejemplos de su serie de relieves de fibra de vidrio del Museo Guggenheim de Nueva York, inspirados en una tarjeta postal del edificio, ya muestran la repetición y la reproducción de la imagen que se convertiría en la seña de identidad de los artistas pop.

LICHTENSTEIN

Roy Lichtenstein pintaba sus lienzos con una simulación de los puntos de la trama de impresión en referencia directa a las técnicas comerciales empleadas en cómics y periódicos. Así creaba un "arte elevado" a partir de una forma popular de comunicación visual inspirada en la vida cotidiana.

Por su parte, siguiendo su carrera como pintor de vallas publicitarias, James Rosenquist introdujo en su práctica artística numerosas técnicas y motivos procedentes de la industria de los grandes anuncios. Solía cortar y recombinar fragmentos de imágenes extraídas de anuncios, empleaba pintura comercial y trabajaba en formatos de grandes dimensiones.

La artista de origen griego Chryssa llegó a Nueva York a mediados de los años cincuenta y se inspiró en los rótulos luminosos de Times Square que, en su opinión, eran el paradigma de la modernidad y la imbricación de lo vulgar y lo poético en la cultura estadounidense.

Al igual que otros artistas pop, Andy Warhol utilizó como tema imágenes impresas recuperadas de periódicos, fotogramas publicitarios y anuncios, entre otras fuentes. Posteriormente adoptó como medio la serigrafía, una técnica de reproducción masiva.

CONTEMPORÁNEA

El pop ha seguido siendo relevante durante generaciones desde la década de 1960. Así, la artista contemporánea Josephine Meckseper desafía tanto las interpretaciones convencionales de las imágenes familiares como los sistemas de difusión y exhibición a través de los cuales adquieren importancia.

Al combinar elementos artísticos con objetos de consumo en esculturas que suelen adoptar la forma de vitrinas comerciales, establece una correlación directa con el modo en que nuestro consumismo incide en la producción cultural, dotando a menudo de un marco crítico a productos y elementos visuales corrientes.

Por su parte, Douglas Gordon se involucra en la historia del Arte Pop imitando los autorretratos de Warhol y, en el caso de la obra que se expone en esta galería, apropiándose directamente del metraje original de la película 'Imperio' (Empire, 1965), de Warhol, durante una proyección que tuvo lugar en Berlín y redefiniéndola como su propia obra de arte contemporánea.

Gordon reconoce tanto la predominante influencia de Warhol como su obsesiva preocupación por la cultura de la fama y los fans.