Sigue cerrado por nieve el puerto de Opakua, y cadenas en Orduña y en la A-15 Navarra-Andoain (Gipuzkoa)

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia y nieve que azota Euskadi este jueves deja a las nueve de la noche cerrado por nieve el puerto alavés de Opakua, y son necesarias las cadenas en el alto de Orduña y en la autovía A-15 Navarra-Andoain, en su tramo guipuzcoano, según informa el Departamento vasco de Seguridad.

Además, se recomienda conducir con precaución por nieve en los puertos de Azazeta, Bernedo, Etzegarate, Vitoria, Herrera, Jaizkibel, Kurtzeta, Udana, Urraki y Urto, y en las autovías N-622, entre Altube y Vitoria, y la A-1 Miranda-Vitoria.