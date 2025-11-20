Sigue cerrado por nieve el puerto de Opakua, y cadenas en Orduña y en la A-15 Navarra-Andoain (Gipuzkoa)

Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 21:01

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia y nieve que azota Euskadi este jueves deja a las nueve de la noche cerrado por nieve el puerto alavés de Opakua, y son necesarias las cadenas en el alto de Orduña y en la autovía A-15 Navarra-Andoain, en su tramo guipuzcoano, según informa el Departamento vasco de Seguridad.

Además, se recomienda conducir con precaución por nieve en los puertos de Azazeta, Bernedo, Etzegarate, Vitoria, Herrera, Jaizkibel, Kurtzeta, Udana, Urraki y Urto, y en las autovías N-622, entre Altube y Vitoria, y la A-1 Miranda-Vitoria.

